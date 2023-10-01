ua en ru
Вс, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выборы в Словакии. О чем свидетельствуют промежуточные данные экзит-полов

Воскресенье 01 октября 2023 04:30
UA EN RU
Выборы в Словакии. О чем свидетельствуют промежуточные данные экзит-полов Фото: флаг Словакии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Словакии вечером субботы, 30 сентября, завершились выборы в парламент. Местные СМИ публикуют промежуточные результаты экзит-поллов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Denník N.

По состоянию на 04:20 по Киеву в Словакии было подсчитано около 80% всех голосов избирателей.

Промежуточные результаты свидетельствуют о том, что на первом месте пророссийская партия Smer с результатом в 22,9% голосов избирателей. На втором месте идет Прогрессивная Словакия с результатом 16,8% голосов избирателей.

Тройку лидеров закрывает партия Hlas – 15% голосов избирателей.

Выборы в Словакии. О чем свидетельствуют промежуточные данные экзит-полов

Фото: скриншот

Как пишут словацкие СМИ, коалиция SMER , Hlas и SNS (Словацкая национальная партия) может набрать 77 депутатов и иметь незначительное большинство в парламенте.

Также правительство может сформировать Роберт Фицо из Hlas и SNS, а также Михал Шимечко из Hlas, KDH и SaS.

Подробно о том, чем важны выборы в Словакии и как они могут повлиять на Украину, читайте в материале - "Венгрия №2? Ждать ли Украине проблем после выборов в Словакии".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
"Принимаем меры". Украина пытается не допустить передачу иранских ракет России, - Юсов
"Принимаем меры". Украина пытается не допустить передачу иранских ракет России, - Юсов
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых