Вибори у Словаччині. Про що свідчать проміжні дані результатів голосування
У Словаччині ввечері суботи, 30 вересня, завершились вибори до парламенту. Місцеві ЗМІ публікують проміжні результати екзит-полів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Denník N.
Станом на 04:20 за київським часом у Словаччині було підраховано близько 80% всіх голосів виборців.
Проміжні результати свідчать про те, що наразі на першому місці проросійська партія Smer з результатом з результатом у 22,9% голосів виборців. На другому місці йде "Прогресивна Словаччина" з результатом 16,8% голосів виборців.
Трійку лідерів закриває партія Hlas - 15% голосів виборців.
Фото: скріншот
Як пишуть словацькі ЗМІ, коаліція SMER, Hlas та і SNS (Словацька національна партія) може набрати 77 депутатів і мати незначну більшість у парламенті.
Також уряд може сформувати Роберт Фіцо з Hlas і SNS, а також Міхал Шимечка з Hlas, KDH і SaS.
Детально про те, чим важливі вибори у Словаччині, та як вони можуть вплинути на Україну, читайте у матеріалі - "Угорщина №2? Чи чекати Україні проблем після виборів у Словаччині".
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