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Вибори у Словаччині. Про що свідчать проміжні дані результатів голосування

Неділя 01 жовтня 2023 04:30
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Вибори у Словаччині. Про що свідчать проміжні дані результатів голосування Фото: прапор Словаччини (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Словаччині ввечері суботи, 30 вересня, завершились вибори до парламенту. Місцеві ЗМІ публікують проміжні результати екзит-полів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Denník N.

Станом на 04:20 за київським часом у Словаччині було підраховано близько 80% всіх голосів виборців.

Проміжні результати свідчать про те, що наразі на першому місці проросійська партія Smer з результатом з результатом у 22,9% голосів виборців. На другому місці йде "Прогресивна Словаччина" з результатом 16,8% голосів виборців.

Трійку лідерів закриває партія Hlas - 15% голосів виборців.

Вибори у Словаччині. Про що свідчать проміжні дані результатів голосування

Фото: скріншот

Як пишуть словацькі ЗМІ, коаліція SMER, Hlas та і SNS (Словацька національна партія) може набрати 77 депутатів і мати незначну більшість у парламенті.

Також уряд може сформувати Роберт Фіцо з Hlas і SNS, а також Міхал Шимечка з Hlas, KDH і SaS.

Детально про те, чим важливі вибори у Словаччині, та як вони можуть вплинути на Україну, читайте у матеріалі - "Угорщина №2? Чи чекати Україні проблем після виборів у Словаччині".

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