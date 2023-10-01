RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выборы в Словакии: лидер пророссийской партии будет идти в премьеры

Фото: лидер пророссийской партии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бывший премьер Словакии и лидер пророссийской партии Роберт Фицо снова будет баллотироваться на пост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

Выборы в Словакии

Напомним, вчера, 30 сентября, в Словакии прошли местные выборы. По результатам обработки более 99% протоколов больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.

Политическая сила HLAS Пеллегрини на третьем месте с 14,96% голосов. Эта партия может вступить в коалицию как с прозападными, так и пророссийскими силами.

Почему выборы в Словакии важны для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News