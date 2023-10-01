Выборы в Словакии: лидер пророссийской партии будет идти в премьеры

Бывший премьер Словакии и лидер пророссийской партии Роберт Фицо снова будет баллотироваться на пост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.
Напомним, вчера, 30 сентября, в Словакии прошли местные выборы. По результатам обработки более 99% протоколов больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.
Политическая сила HLAS Пеллегрини на третьем месте с 14,96% голосов. Эта партия может вступить в коалицию как с прозападными, так и пророссийскими силами.
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