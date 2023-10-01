Выборы в Словакии: лидер пророссийской партии будет идти в премьеры

Выборы в Словакии

Напомним, вчера, 30 сентября, в Словакии прошли местные выборы. По результатам обработки более 99% протоколов больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.

Политическая сила HLAS Пеллегрини на третьем месте с 14,96% голосов. Эта партия может вступить в коалицию как с прозападными, так и пророссийскими силами.

Почему выборы в Словакии важны для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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