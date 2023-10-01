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Вибори в Словаччині: лідер проросійської партії йтиме в прем'єри

Фото: лідер проросійської партії Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Колишній прем'єр Словаччини та лідер проросійської партії Роберт Фіцо знову балотуватиметься на пост.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

Довідка:

Погляди Фіцо відображають традиційно теплі настрої щодо Росії серед багатьох словаків, які набрали сили в соціальних мережах після початку війни в Україні.

Він також пообіцяв припинити військові поставки в Україну та прагнути до мирних переговорів між Україною та РФ.

Також Фіцо неодноразово висловлював проросійські наративи. Зокрема, у серпні, він заявив, що "війна в Україні почалася не рік тому, вона почалася в 2014 році, коли українські нацисти та фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі та в Луганську".

Вибори у Словаччині

Нагадаємо, вчора, 30 вересня, у Словаччині відбулися місцеві вибори. За результатами обробки понад 99% протоколів, найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо.

Політична сила HLAS Пеллегріні на третьому місці з 14,96% голосами. Ця партія може вступити в коаліцію як з прозахідними, так і з проросійськими силами.

Чому вибори у Словаччині важливі для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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