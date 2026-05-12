Выборы ректора КНУ перенесли: в МОН назвали новую дату и причины решения

Почему перенесли выборы ректора

Соответствующий приказ подписали 11 мая 2026 года. В министерстве объяснили, что решение приняли после обращения организационного комитета по проведению выборов ректора КНУ.

Во время подготовки к избирательному процессу комитет выявил ряд проблем, требующих урегулирования до дня голосования. В частности, речь идет о несогласованности между локальными нормативными актами университета, необходимости их доработки и утверждения Ученым советом, недостаточной материально-технической подготовке, а также отсутствии надлежащих условий для работы избирательных комиссий.

Также среди причин переноса назвали невыполнение требований безопасности при организации выборов.

На что повлияет перенос даты выборов

В МОН отметили, что изменение даты голосования имеет процедурный характер. В министерстве отмечают, что выборы ректора должны состояться с соблюдением законодательства, устава университета, требований безопасности и прав всех участников процесса.

Организационный комитет единогласно поддержал обращение к МОН о переносе выборов. К нему также добавили протоколы заседаний организационного комитета и главной избирательной комиссии, а также обращение Студенческого парламента КНУ.