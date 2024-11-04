Выборы президента и Конгресса США: какими могут быть последствия для Украины

После президентских и конгрессовых выборов в США, которые пройдут 5 ноября, возможны несколько сценариев. Существует и большая вероятность, что после выборов Конгресс будет разделен.

Об этом говорится в материал РБК-Украина " Не только Трамп или Гаррис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США ".

В первом сценарии республиканцы сохраняют контроль над Палатой представителей и получают Сенат. В таком случае большое значение будет иметь пост президента. Либо он получит полностью лояльный Конгресс, либо полностью враждебный.

Однако существует и большая вероятность, что после выборов Конгресс будет разделен, когда разные палаты парламента будут контролировать разные партии. В обеих палатах Конгресса остается много сторонников помощи Украине, но договариваться о принятии совместных законопроектов станет все труднее.

"Это будет трудно. Республиканская партия разделена в отношении Украины. Когда в начале этого года наконец-то приняли большой пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню, чуть больше половины республиканцев в Палате представителей проголосовали за него, а в Сенате его поддержали менее половины", - сказал в комментарии РБК-Украина исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative (США) Уриэль Эпштейн.

По его словам, во многом зависит от того, кто выиграет президентство, поскольку сейчас Республиканская партия функционирует при почти культовой руководящей должности из Дональда Трампа.

Если Трамп будет в Белом доме, он будет диктовать политику - он даже продемонстрировал способность повлиять на республиканцев, задерживая большой законопроект о помощи Украине и другим нашим союзникам на месяцы.

"Если Харрис победит, а Трамп проиграет, он все еще будет иметь влияние, но он серьезно ослабится - до следующих президентских выборов ему исполнится 82 года, он будет старше Байдена сейчас и будет человеком, проигравшим выборы дважды подряд", - резюмирует Эпштейн.

Вопреки распространенному представлению о том, что президент США едва ли не единолично определяет курс своей страны, ему в любом случае придется оглядываться на Сенат и Палату представителей. "Разделенный" Конгресс, когда разные палаты контролируются разными партиями, для Украины может иметь разное значение, говорится в материале.

С одной стороны это рискует тормозить выделение следующих пакетов помощи. С другой стороны, особенно в случае победы Трампа наличие подконтрольной демократам палаты Конгресса может служить своеобразным предохранителем от слишком резких внешнеполитических маневров Трампа.