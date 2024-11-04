Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США

5 ноября в США пройдут не только президентские выборы. Также должен обновиться Конгресс. Почему эти выборы важны и как они могут повлиять на поддержку Украины – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

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Одновременно с президентскими выборами в США состоятся и выборы 13 губернаторов и обеих палат Конгресса. Нижняя – Палата представителей, в которую избираются конгрессмены от небольших округов в каждом штате. Верхняя палата – это Сенат, в котором работают по два представителя от каждого штата. Палату представителей переизберут полностью, Сенат обновится на треть.

"Для Украины это, в принципе, играет даже большую роль, чем то, кто возглавит саму страну. Потому что президент – это не финальное слово. Президент – это одна из ветвей власти", – говорит РБК-Украина ассоциированный эксперт ОО "Институт американистики" Олег Преловский.

Конгресс выделяет помощь Украине. С каким трудом это может происходить, показала четырехмесячная эпопея с голосованием за помощь Украине в начале этого года. Тогда в угоду избирательной кампании конгрессмены, ориентированные на Трампа, блокировали выделение помощи Украине в Палате представителей.

Еще один важный вопрос – кто будет спикером Палаты представителей. Будучи главой этого органа, он имеет полномочия выносить или не выносить на голосование законопроекты. Нынешний спикер Майк Джонсон, собственно, и был той фигурой, которая непосредственно блокировала принятие законопроекта по Украине.

Выборы в Палату представителей

Как и везде в США, выборы проходят по мажоритарной системе. Сейчас в Палате представителей большинство республиканцев очень тоненькое – 221 голос против 214 у демократов.

"Существует относительно небольшое количество конкурентных избирательных баталий из более 400 мест в Палате представителей, которые будут определять контроль над этим органом. Текущие опросы показывают, что республиканцы имеют небольшое преимущество над демократами по контролю над Палатой представителей, но она очень близка к пятидесяти на пятьдесят, и победившая партия, вероятно, будет иметь достаточно незначительное большинство", – говорит РБК-Украина исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн.

По данным The Cook Political Report, есть 205 избирательных округов, в которых гарантированно побеждают демократы. У республиканцев таких округов 208.

В остальных 22 округах ведется основная борьба.

Так, в штате Нью-Йорк две партии борются за шесть пригородных округов, пять из которых неожиданно завоевали республиканцы на прошлых выборах, апеллируя к темам инфляции и нелегальной миграции. Но в этом году опросы свидетельствуют, что во многих этих округах демократы и республиканцы имеют рейтинги равные в рамках статистической погрешности. В этих округах на рекламу уже израсходовано более 110 миллионов долларов.

Так же важны 5 округов в Калифорнии, которые неожиданно отошли к демократам на прошлых выборах. Интересно, что здесь значительная доля латиноамериканцев. Как и в Нью-Йорке, представители обеих партий имеют практически равные рейтинги, хотя Калифорния как штат на президентских выборах поддерживает демократов.

Остальные "колеблющиеся" округа разбросаны по всей стране.

Выборы в Сенат

В США сенаторов выбирают на шесть лет. Сенат обновляется не одномоментно, а каждые два года на треть. На этих выборах переизбираются 34 сенатора.

"Если члены Палаты представителей, все же работают на уровне штатов и больше во взаимодействии с избирателем на партийном уровне, то с Сенатом немного другое. Сенаторы занимаются всегосударственным уровнем", – объясняет Преловский.

Пока что демократы контролируют 47 мест, еще 4 независимых сенатора с ними сотрудничают. У республиканцев 49 мандатов.

В случае Сената есть интересный нюанс – если количество демократов и республиканцев равно, то решающий голос имеет вице-президент США, председательствующий в Сенате.

Чтобы получить большинство, республиканцам нужно выиграть два дополнительных места, если президентом станет Харрис, или одно – если победит Трамп. И это достаточно вероятно.

Агитация за кандидатов в штате Делавер (фото: Bay to Bay News)

"Ожидается, что республиканцы выиграют Сенат с большинством в пару мест. Есть кандидаты от Демократической партии, которым грозит потеря мест, например Джон Тестер из Монтаны и Шеррод Браун из Огайо, а также очень близкие гонки будут в Пенсильвании и Висконсине", – говорит Эпштейн. .

Большинство мандатов, за которые идет борьба в этом году, сейчас контролируется демократами и их партнерами. Это 23 из 34 мест. Еще в 11 переизбираются республиканцы.

"Для Украины еще будет важно, какие штаты предоставят каких представителей в Сенат. Потому что часть штатов не скрывают того факта, что им все же более интересна внутренняя политика, а не внешняя", – говорит Преловский.

Как отмечает CBS News, все решат выборы сенаторов в 11 штатах: Огайо, Мичиган, Мэриленд, Невада, Техас, Аризона, Флорида, Монтана, Пенсильвания, Висконсин, Западная Вирджиния и Небраска.

Из них 5 – "колеблющиеся" штаты, где происходит самая упорная борьба и на президентских выборах.

Трамп и Харрис спешат на помощь

Очень часто в кампании в Палату Представителей и Сенат присоединяются Харрис, Трамп и другие топ-политики США.

К примеру, в Нью-Йорке и Калифорнии демократы делают ставку на массовую рекламу и то, что президентские выборы повысят явку среди их избирателей. Харрис совершила несколько агитационных поездок по Калифорнии, которая является ее родным штатом.

В то же время республиканцы в этих двух локациях действуют более активно. За их кандидатов агитирует спикер Палаты представителей Майк Джонсон, а также сам Трамп. Кандидат в президенты побывал в Калифорнии в середине октября, а в конце месяца провел масштабный митинг на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке.

Агитация Дональда Трампа в Нью-Йорке (фото: Spectrum News NY1)

К слову, событие в Нью-Йорке впоследствии сыграло с Трампом в злую шутку. Выступая на митинге, комик Тони Хинчклифф использовал обидную лексику, в частности, назвал Пуэрто-Рико "плавающим островом мусора". Только чудом этот скандал удалось уладить. Не в последнюю очередь из-за бестолковой реакции Джо Байдена, который и сам назвал поклонников Трампа "мусором".

Привлечение вип-агитаторов к выборам в округах может работать по-разному и не всегда эффект очевиден. По словам Эпштейна, это вопрос на миллион долларов: Трамп и Харрис смогут помочь кандидатам от своих партий на местах, или наоборот сильные кандидаты добавят голосов Трампу и Харрис.

Эпштейн приводит примеры Северной Каролины и Аризоны. В первой кандидат от Демократической партии на пост губернатора Джош Стайн значительно опережает своего радикального конкурента-республиканца. Фактический результат, скорее всего, не будет столь разгромным, но во многих опросах Стайн имеет преимущество более чем на десять пунктов. Тем временем президентская гонка в Северной Каролине чрезвычайно напряженная, и там Трамп имеет незначительное преимущество.

"В Аризоне в гонке в Сенат демократ имеет приличное преимущество – значительно меньшее, чем в Северной Каролине, но все равно. И имеет это преимущество перед непопулярным кандидатом от Республиканской партии. Но при этом в Аризоне идут значительные баталии в президентской кампании. Таким образом, Стайн в Северной Каролине и Галлего в Аризоне могли бы поднять Харрис – или Харрис могла бы поднять их.

Добавляет сложности то, что внутри обеих партий есть разные группировки, говорит Преловский. У республиканцев есть крыло, которое неформально до сих пор выступает против Трампа. Для этой части партии заявления политика слишком радикальны. Так же у демократов есть мощное левое крыло, которое иногда называют даже марксистским.

В то же время на уровне мажоритарных округов большую роль играет не только политическая принадлежность, но и личность кандидата – его харизма, наличие связей с округом и репутация.

Риски после выборов и интересы Украины

После президентских и конгрессных выборов возможны несколько сценариев. В первой республиканцы сохраняют контроль над Палатой представителей и получают Сенат. В таком случае большое значение будет иметь пост президента. Либо он получит полностью лояльный Конгресс, либо полностью враждебный.

Однако существует и большая вероятность, что после выборов Конгресс будет разделен, когда разные палаты парламента будут контролировать разные партии. И это может породить сразу несколько проблем.

6 января члены Конгресса США соберутся для подсчета голосов выборщиков и таким образом должен быть официально утвержден победитель выборов. В условиях, когда президентская гонка проходит крайне напряженно, один из кандидатов просто может не признать поражение. По крайней мере, Трамп несколько раз об этом намекал.

По такому сценарию развивались события на предыдущих выборах – 6 января 2021 года. Тогда здание Капитолия, где заседает Конгресс, взяли штурмом сторонники Трампа, требовавшие отклонить утверждение победы Байдена. Тогда Конгресс не пошел на поводу протестующих. Но в этот раз по меньшей мере возникает риск того, что конгрессмены станут политическими заложниками в противостоянии после выборов.

В обеих палатах Конгресса остается много сторонников помощи Украине, но договариваться о принятии совместных законопроектов станет все труднее.

"Это будет тяжело. Республиканская партия разделена в отношении Украины. Когда в начале этого года наконец-то приняли большой пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню, чуть больше половины республиканцев в Палате представителей проголосовали за него, а в Сенате его поддержали меньше половины. Но то, как сейчас функционирует Республиканская партия с Трампом на почти культовом руководящем посту, во многом зависит от того, кто выиграет президентство", – отмечает Эпштейн.

Если Трамп будет в Белом доме, он будет диктовать политику – он даже продемонстрировал способность повлиять на покидающих должность республиканцев, задерживая большой законопроект о помощи Украине и другим нашим союзникам на месяцы.

"Если Харрис победит, а Трамп проиграет, он все еще будет иметь влияние, но он серьезно ослабится – до следующих президентских выборов ему исполнится 82 года, он будет старше Байдена сейчас и будет человеком, который проиграл выборы дважды подряд", – резюмирует он.

Вопреки распространенному представлению о том, что президент США едва ли не единолично определяет курс своей страны, ему в любом случае придется оглядываться на Сенат и Палату представителей. "Разделенный" Конгресс, когда разные палаты контролируются разными партиями, для Украины может иметь разное значение.

С одной стороны это рискует тормозить выделение следующих пакетов помощи. С другой стороны, особенно в случае победы Трампа наличие подконтрольной демократам палаты Конгресса может служить своеобразным предохранителем от слишком резких внешнеполитических маневров республиканца.

При написании материала использовались публикации CNN, CBS News, The Cook Political Report, комментарии Уриэля Эпштейна, исполнительного директора американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative (США) и Олега Преловского, ассоциированного эксперта ОО "Институт американистики".