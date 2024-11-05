Выборы президента США стартовали на участках. Сколько продлится голосование

Обычно участки работают с раннего утра до позднего вечера. Большинство открывается в промежутке между 06:00 и 08:00, а закрывается в промежутке между 19:00 и 21:00 по местному времени.

Точные часы работы определяются каждым штатом и могут отличаться даже по округам. Это особенно актуально для штатов, которые находятся в нескольких часовых поясах. Таких как Индиана, Кентукки, Айдахо, Северная и Южная Дакота.

Сегодня первые участки для физического голосования открылись в 05:00 по восточноамериканскому времени (12:00 по Киеву) в штате Вермонт. Но не во всех округах, остальные должны открыть двери для избирателей до 10:00.

Отметим, до этого успел проголосовать маленький поселок Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир). Согласно традиции, там участок открывается сразу после полуночи. Шесть избирателей отдали по три голоса за Камалу Харрис и Дональда Трампа.

Когда откроются участки в других штатах

Далее в 06:00 (13:00 по Киеву) откроются участки в Нью-Йорке, Коннектикуте, Нью-Джерси, Вирджинии, частично в Индиане, Кентукки и Мэне. Через полчаса - в Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии.

Через час физическое голосование начнется на участках в Делавэре, округе Колумбия, Джорджии, Иллинойсе, Луизиане, Мериленде, Массачусетсе, Миссури, Пенсильвании, Род-Айленде и Южной Каролине. А также частично во Флориде, Канзасе, Мичигане и Теннесси.

С 15:00 по Киеву начнут голосовать в Алабаме, Аризоне, Айове, Миннесоте, Миссисипи, Оклахоме, Висконсине, частично в Южной, Северной Дакоте и Техасе. Затем в Колорадо, Монтане, Небраске, Нью-Мексико, Юте, Вайоминге и Орегоне.

Калифорния, Невада и штат Вашингтон начинают голосовать с 16:00 по Киеву. Еще через час избиратели смогут отдать голос на Аляске, и в 18:00 по Киеву - на Гавайях.

Когда участки закрываются

Первые участки закроются в восточном Кентукки и на большей части Индианы в 18:00 EST или в 01:00 (6 ноября по Киеву). Через час - в Джорджии, Вирджинии и еще четырех штатах. Затем в Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии. А в 03:00 - в Пенсильвании и еще 15 штатах.

Следующими идут участки в Арканзасе, Мичигане, Висконсине и еще 13 штатах, в том числе в Нью-Йорке. В 05:00 по киевскому времени закончится голосование в Неваде, Монтане и Юте. А еще через час - в Калифорнии. Последними закроются участки на Гавайях и большей части Аляски, когда в столице Украины будет 07:00 утра 6 ноября.

Примечательно, что если кто-то стоит в очереди, когда подходит время к закрытию, то избиратель все равно имеет право проголосовать.

В некоторых штатах требуется удостоверения личности. А в таких, как Колорадо и Флорида, достаточно предъявить счета за коммунальные услуги на свое имя. Если имя избирателя не отображается в списках, ему могут выдать временный бюллетень. Такой голос будет засчитан после подтверждения права на голосование.

Сразу после закрытия участков начинается подсчет голосов. Если исход гонки ясен, то победителя могут объявить в ночь выборов или утром следующего дня. Если результат оспаривается, окончательное решение может занять несколько дней или недель.

Подробнее читайте в материале "Трамп против Харрис. Что нужно знать о выборах в США и когда будут результаты".