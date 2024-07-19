Трамп согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии, - CNN

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о согласии вновь баллотироваться на пост президента от Республиканской партии на выборах в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Итак, сегодня вечером я с верой и преданностью, с гордостью принимаю вашу кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", - сказал Трамп под аплодисменты.

Это уже третий раз, когда он принял выдвижение от Республиканской партии. Первый раз он баллотировался в 2016 году став президентом, после в 2020 и теперь в 2024.

CNN отмечает, что сегодняшняя речь будет первым публичным выступлением Трампа после того, как на прошлой неделе он пережил покушение.