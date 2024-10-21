Санду победила в первом туре выборов в Молдове: итоговые цифры

Было обработано в целом 2219 протоколов, что составляет стопроцентное количество.

Так, действующего президента Молдовы Майю Санду, которая является главой государства с 2020 года, на выборах в целом поддержали 42,45% избирателей.

Поддерживаемый пророссийской Партией социалистов кандидат от ПСРМ Александр Стояногло имеет 25,98%,

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый получил 13,79%.

Следует отметить, что в связи с тем, что Санду не удалось набрать 50% голосов, должен состояться второй тур президентских выборов, который планируется на 3 ноября.

Выборы в Молдове

Ранее сообщалось, что в воскресенье 20 октября в Молдове прошли президентские выборы, и одновременно в этот день также был референдум о вступлении страны в Евросоюз.

Отметим, что вчера в Министерстве иностранных дел Молдавии обвинила российскую сторону в создании искусственных очередей на избирательных участках.

Ранее вице-премьер-министр Молдовы Кристина Герасимова обвинила РФ в масштабной кампании по дестабилизации политической ситуации в стране. По ее словам, Москва потратила около 100 млн евро на попытку сорвать президентские выборы и референдум по вступлению Молдовы в ЕС.

Более детально о результатах выборов и референдума в Молдове - в материале РБК-Украина.