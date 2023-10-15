Выборы в Польше. Экзитполы отдают победу правящей партии, но оппозиция может быть в большинстве

По данным экзитпола, голоса на выборах в Польше распределятся следующим образом:











С 2015 года власть в Польше принадлежит консервативной партии "Право и справедливость", которая составляет монобольшинство в нижней палате парламента, Сейме. Президент страны Анджей Дуда - также выдвиженец ПиС.

Более подробно о выборах в Польше и какие могут быть сценарии формирования нового правительства - в материале РБК-Украина.

Добавим, одновременно с выборами в Польше проходил референдум с четырьмя вопросами: продажа государственного имущества иностранцам, повышение пенсионного возраста, стена на границе Польши и Беларуси, допуск нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки.

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