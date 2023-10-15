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Выборы в Польше. Экзитполы отдают победу правящей партии, но оппозиция может быть в большинстве

Фото: Ярослав Качиньский, лидер партии ПиС (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

На парламентских выборах в Польше предварительно побеждает правящая партия "Право и Ссправедливость", которую возглавляет Ярослав Качиньский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты экзитпола Ipsos, опубликованного польским RMF24.

По данным экзитпола, голоса на выборах в Польше распределятся следующим образом:

С 2015 года власть в Польше принадлежит консервативной партии "Право и справедливость", которая составляет монобольшинство в нижней палате парламента, Сейме. Президент страны Анджей Дуда - также выдвиженец ПиС.

Более подробно о выборах в Польше и какие могут быть сценарии формирования нового правительства - в материале РБК-Украина.

Добавим, одновременно с выборами в Польше проходил референдум с четырьмя вопросами: продажа государственного имущества иностранцам, повышение пенсионного возраста, стена на границе Польши и Беларуси, допуск нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки.

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ПольшаПарламентские выборы