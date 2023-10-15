Вибори в Польщі. Екзитполи віддають перемогу правлячій партії, але опозиція може бути в більшості

За даними екзитполу, голоси на виборах у Польщі розподіляться наступним чином:











Так, партія "

З 2015 року влада в Польщі належить консервативній партії "Право та справедливість", яка становить монобільшість у нижній палаті парламенту, Сеймі. Президент країни Анджей Дуда - також висуванець ПіС.

Більше детально про вибори у Польщі і які можуть бути сценарії формування нового уряду - у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, одночасно з виборами у Польщі відбувався референдум з чотирма питаннями: продаж державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, стіна на кордоні Польщі та Білорусі, допуск нелегальних іммігрантів з Близького Сходу й Африки.

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