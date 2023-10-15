Вибори в Польщі. Екзитполи віддають перемогу правлячій партії, але опозиція може бути в більшості

На парламентських виборах у Польщі попередньо перемагає правляча партія "Право і справедливість", яку очолює Ярослав Качинський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати екзитполу Ipsos, який опублікував польський RMF24.
За даними екзитполу, голоси на виборах у Польщі розподіляться наступним чином:
Так, партія "
З 2015 року влада в Польщі належить консервативній партії "Право та справедливість", яка становить монобільшість у нижній палаті парламенту, Сеймі. Президент країни Анджей Дуда - також висуванець ПіС.
Більше детально про вибори у Польщі і які можуть бути сценарії формування нового уряду - у матеріалі РБК-Україна.
Додамо, одночасно з виборами у Польщі відбувався референдум з чотирма питаннями: продаж державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, стіна на кордоні Польщі та Білорусі, допуск нелегальних іммігрантів з Близького Сходу й Африки.
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