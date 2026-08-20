Выборы во время войны: не повторяем ли мы ошибок 1917-1921 годов

Можно ли провести честные выборы во время войны

Обращение Федорова. Ожидаемо. Шансов, что он вернется в кресло министра, немного. Так что решил идти ва-банк. То, что он стал политическим лидером - доказали картонки. То, что окончательно решил идти по этому пути - доказало это видео.

Но, честно, мне становится страшно. Страшно для тех, кто учил историю.

У нас уже был кейс с выборами в 1917-1921 годах. Тогда украинцы противостояли большевикам (тем самым россиянам). Из-за большевистского вторжения выборы удалось провести только в части округов - Киевщина, Полтавщина, Черниговщина, Екатеринославщина, Волынь, Подолье.

Власть не стала субъектной. Ее снесли те, кто оккупировал Украину. Потом 80 лет под советской властью: Голодомор, уничтожение культуры, 20 миллионов погибших, защищая Союз, который сам подписал пакт с агрессором.

Это уже было. Хотим ли мы еще раз? В время, когда поддержка европейских партнеров на пике?

У нас около 5 млн. переселенцев. Шесть областей с активными боевыми действиями. Миллионная армия. Как обеспечить прозрачное и действительное голосование, которое признает мир и после которого продолжит с нами сотрудничать?

Через "Дію"? Покрытие интернетом есть не везде. Есть люди, которые вообще не пользуются смартфонами. Их голоса не будут учитывать? Тогда где демократия?

В Офисе Президента ответили: не против выборов. Но не уверены, что они состоятся под атаками ракет. И я не уверена.

Аргумент Федорова: Россия нам диктует, когда проводить выборы. Но ведь именно российский президент уже заявлял, что украинский - нелегитимен. То есть тоже намекал на выборы. Так кто тогда диктует Украине, проводить ли их?

Примечание редакции. По состоянию на время публикации этой колонки Евгений Хмара официально возглавил Министерство обороны Украины - Верховная Рада назначила его на должность 312 голосами. В тексте выше сохранены формулировки автора, актуальные на момент написания колонки.