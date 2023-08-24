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"Выборы" в оккупации: россияне разрешают украинцам "голосовать" без паспорта РФ

Фото: россияне разрешают украинцам "голосовать" на "выборах" в оккупации без паспорта РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне рассказывают украинцам в оккупации о том, что они могут принимать участие в псевдовыборах даже без паспорта России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Есть факты разъяснительной работы со стороны оккупантов, что даже не обязательно уже получить паспорт России для того, чтобы участвовать к "голосованию", - отметила Гуменюк. 

По ее словам, это объясняется тем, что оккупанты чувствовали очень серьезное сопротивление от украинцев в оккупации. И сейчас они понимают, что выдать паспорта РФ всем они не успеют даже физически. 

Гуменюк подчеркнула, что те люди, которые были вынуждены под давлением шантажа взять паспорта РФ, будут возвращены в украинское гражданство. 

"Выборы" на оккупированных территориях

Напомним, россияне хотят провести "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Они якобы должны состояться 10 сентября

Согласно информации британской разведки, таким образом РФ хочет показать захваченные территории как свои "неотъемлемые части"

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