Монобольшинство Трампа. Возьмут ли республиканцы полную власть над Конгрессом США

Пока весь мир следил за выборами президента США, результат которых уже известен, в Америке шли не менее важные выборы – в обе палаты Конгресса. И одни из них все еще с открытым финалом. Кто может получить большинство в Палате представителей и что будет в случае монополизации всей власти республиканцами – в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Левицкого.

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Вместе с президентскими, в США состоялись выборы в Сенат и Палату представителей – две палаты американского Конгресса. Благодаря поражению демократов в Западной Вирджинии, Огайо и Монтане республиканцы смогли получить большинство в Сенате, контроль над которым до этого был у Демократической партии.

Теперь главное "поле битвы" между демократами и республиканцами разворачивается вокруг Палаты представителей. Если Республиканской партии удастся удержать за собой Палату, новоизбранный президент Дональд Трамп получит полный контроль власти, что позволит ему беспрепятственно внедрять все законотворческие инициативы.

Нынешний спикер Палаты представителей, уверенный трампист Майк Джонсон заявлял, что республиканцы уже подготовили амбициозную программу на первые 100 дней президентства Трампа. На первом плане повестки дня республиканцев будет уменьшение налогов, обеспечение безопасности южной границы и сокращение федеральных агентств. Сам Трамп обещал по возвращении в Белый дом начать массовые депортации, а также "отплатить врагам", очевидно, имея в виду демократов.

Чтобы быстро и беспрепятственно воплотить этот план, Республиканская партия, конечно же, нуждается в контроле и над Сенатом, и над Палатой. Если же Демократической партии удастся завоевать большинство в Палате, Трамп может столкнуться с такими же препятствиями, которые республиканцы создавали президенту-демократу Джо Байдену последние два года.

Почему выборы в Палату представителей важны

В преддверии американских выборов Байден издал указ – выделить на военную помощь Украине все средства, оставшиеся от пакета, проголосованного Конгрессом в апреле этого года. А потому вопрос продолжения поддержки Украины ляжет на плечи уже нового созыва Сената и Палаты представителей.

Во время предвыборной кампании Трамп не раз критиковал администрацию Байдена за помощь Украине и предлагал оказывать поддержку украинцам "в кредит". Из-за таких заявлений Трампа в ЕС даже высказывали опасения, что вернувшись в Белый дом, он может вообще прекратить помогать Украине в войне с РФ.

"Я думаю, Зеленский, вероятно, лучший продавец среди всех политиков, когда-то живших. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уходит с 60 млрд долларов. Он только уехал с 60 миллиардами, приехал домой и объявляет, что ему нужно еще 60 миллиардов. Это никогда не кончится. Я это решу еще до того, как возьму Белый дом", – заявлял Трамп летом.

Спикер Майк Джонсон анонсировал программу на первые 100 дней Трампа (фото: Getty Images)

Еще задолго до выборов политика Трампа оказала негативное влияние на Украину. Осенью прошлого года именно из-за его соратников в Палате представителей (так называемых "трампистов") американский Конгресс не смог быстро выделить новые средства на поддержку Украины, и рассмотрение пакета на 60 млрд долларов превратилось в полугодовую волокиту.

Тогдашняя задержка с американской помощью привела к дефициту вооружения (прежде всего - артиллерийских снарядов) в украинской армии, что превратилось в поражения на фронте, в частности, в потерю Авдеевки и попытку повторного наступления России в Харьковской области.

Неизвестно, насколько реальны были прошлые угрозы Трампа и действительно ли он готов прекратить поддерживать Киев, но контроль над обеими палатами Конгресса позволит ему беспрепятственно воплотить любую инициативу. В частности, и по поводу помощи Украине в кредит, имеющую поддержку среди Республиканской партии.

Что же касается внутренней политики, то Трамп при таком сценарии сможет воплотить в жизнь анонсированную Джонсоном стодневную программу. В том числе – начать масштабные депортации нелегальных мигрантов и сократить федеральное правительство.

Однако в такой полноте власти, по мнению экспертов, есть и другая сторона медали. Вместе с полной властью республиканцы и Трамп получат и полную ответственность за ситуацию в США, отметил в комментарии РБК-Украина ассоциированный эксперт "Института Американистики" Олег Преловский.

"Теперь нельзя будет винить в чем-то оппонентов. Потому что теперь полнота власти будет в руках Трампа, или руках его команды. Республиканцы будут иметь большинство, а потому первыми будут принимать критику общества", - пояснил он.

Однако, по словам Преловского, баланс сил в США сохранится, невзирая на контроль республиканцев над Белыми домом, Сенатом и Палатой.

"Американская конституция хоть и была написана в 18-м веке, но не глупыми людьми. Она писалась именно с таким соображением, что каким бы ни был результат, он не приведет к авторитаризму и единоличной власти. И это очень важно", - добавил эксперт.

Кто лидирует в борьбе за Палату представителей

Для контроля над Палатой представителей США одной из партий необходимо получить не менее 218 кресел. Расклад сил таков: 199 кресло уже за демократами, а у республиканцев – 211. Однако подсчет голосов все еще идет, и в итоге ситуация может кардинально измениться, поскольку результат выборов может зависеть от одного или нескольких мест.

Пока неизвестно, какая из партий победит на выборах в Палату представителей США (фото: Getty Images)

В Республиканской партии уверены, что удержат контроль над Палатой после того, как им удалось "перевернуть" Сенат. "Республиканцы готовы иметь единое правительство в Белом доме, Сенате и Палате представителей", – заявлял спикер Джонсон.

Однако Демократическая партия еще далека от поражения на выборах в Палату. После того, как демократам удалось победить двух республиканцев в штате Нью-Йорк, их путь к большинству пролегает через Аризону, Орегон и Калифорнию, заявлял лидер демократического меньшинства в Палате Хаким Джеффрис.

Значительная часть результатов выборов в Палату зависит от западных штатов, особенно от густонаселенной Калифорнии, где остается неопределенным результат для десятка мест. Подсчет в этих штатах затянулся, ведь кандидаты от двух партий идут практически нога в ногу в ряде округов, поэтому результат выборов может зависеть от нескольких сотен или тысяч голосов.

И хотя ни одна из партий не доминирует на пути к большинству, победа Республиканской партии выглядит более реальной, чем наоборот. И даже если большинство в Палате останется за республиканцами, то преимущество над демократами будет всего в несколько мест. Однако это предоставит Трампу полноту власти как минимум на первые два года своего президентства – до следующих выборов в Палату представителей.

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Пока сложно прогнозировать, чем в конце концов закончатся выборы в Палату представителей, и какими могут быть решения республиканцев и Трампа в отношении Украины в случае получения полной власти. Но все же можно надеяться, что Киев при таком сценарии сможет сохранить поддержку со стороны Вашингтона, используя многолетние хорошие отношения с обеими американскими партиями, а также опыт сотрудничества с Трампом во время его первого срока.