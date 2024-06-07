Издание отмечает, что крупнейшими партиями на выборах стали "Зеленые левые" (GroenLinks-PvdA, GroenLinks), которая объединила усилия с "Трудовой партией" (PvdA), а также "Партия свободы" (PVV).

Согласно окончательным результатам экзитпола, проведенного исследовательским центром Ipsos I&O, альянс "Зеленых левых" и "Трудовой партии" имеет шанс получить в Европарламенте восемь, а "Партия свободы" - семь мест.

Погрешность экзитпола составляет плюс-минус одно место, поэтому пока неизвестно, какая партия стала крупнейшей от Нидерландов. Окончательная картина вырисуется после объявления официальных результатов голосования.

По данным Ipsos I&O, явка на выборах составила 47%. Это выше выборов в 2019 году, когда свой долг выполнили 42% избирателей.

На сегодняшний день "Партия свободы" не имеет ни одного места в Европарламенте, а "Зеленые левые" и "Трудовая партия" суммарно имеют девять мест.

В целом, у Нидерландов в Европарламенте 31 место. Семь партий балансируют на грани, то есть могут получить одно место, либо остаться без представительства в органе. Среди них "Форум за демократию" (FVD), который возглавляет Тьерри Боде - единственная партия, которая лоббирует налаживание связей с Россией и прекращение военной помощи Украине со стороны западных партнеров.