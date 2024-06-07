Вибори до Європарламенту: екзитпол оприлюднив перші результати у Нідерландах, - NOS

За результатами екзитполу, на виборах до Європейського парламенту в Нідерландах лідирують три партії. Сумарно вони мають шанс здобути 15 місць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
Видання зазначає, що найбільшими партіями на виборах стали "Зелені ліві" (GroenLinks-PvdA, GroenLinks), що об'єднала зусилля з "Трудовою партією" (PvdA), а також "Партія свободи" (PVV).
За остаточними результатами екзитполу, проведеного дослідницьким центром Ipsos I&O, альянс "Зелених лівих" і "Трудової партії" має шанс здобути в Європарламенті вісім, а "Партія свободи" - сім місць.
Похибка екзитполу становить плюс-мінус одне місце, тому наразі невідомо, яка партія стала найбільшою від Нідерландів. Остаточна картина вималюється після оголошення офіційних результатів голосування.
За даними Ipsos I&O, явка на виборах склала 47%. Це вище за вибори у 2019 році, коли свій обов'язок виконали 42% виборців.
На сьогоднішній день "Партія свободи" не має жодного місця у Європарламенті, а "Зелені ліві" і "Трудова партія" сумарно мають дев'ять місць.
Загалом, Нідерланди мають у Європарламенті 31 місце. Сім партій балансують на межі, тобто можуть отримати одне місце, або залишитися без представництва в органі. Серед них "Форум за демократію" (FVD), який очолює Тьєррі Боде - єдина партія, що лобіює налагодження зв'язків з Росією та припинення військової допомоги Україні з боку західних партнерів.
В 27 країнах ЄС проходять вибори до Європейського парламенту. Голосування в Нідерландах почалося у четвер, 6 червня.
За результатами нинішнього волевиявлення, до Європарламенту оберуть на 15 депутатів більше, ніж під час виборів 2019 року, загалом буде 720 членів.
Тим часом президент Європейської Ради Шарль Мішель намагається не допустити переобрання Урсули фон дер Ляєн на пост глави Єврокомісії.
Про те, чим закінчаться вибори до Європарламенту і що вони значать для України, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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