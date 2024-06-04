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Мишель пытается помешать переизбранию фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, - СМИ

Вторник 04 июня 2024 09:30
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Мишель пытается помешать переизбранию фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, - СМИ Фото: Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Европейского совета Шарль Мишель якобы пытается помешать переизбранию Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост главы Еврокомиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Дипломаты опасаются, что Мишель стремится заполучить фон дер Ляйен в конце их дуэли президентства и многолетнего соперничества, пытаясь помешать потенциальному второму сроку главы Комиссии.

"Это сводит всех с ума, потому что его игра настолько очевидна: заставить фон дер Ляйен оступиться и мечтать о собственной высокой должности", - сказал один из чиновников ЕС.

Издание отмечает, что за кулисами война за власть между двумя высшими должностными лицами Европейского союза разворачивалась во время отмененных обедов и стратегически продуманных заявлений без протокола.

Некоторые собеседники издания предполагают, что Мишель претендует на роль главы внешнеполитического ведомства ЕС, сменив на этом посту Жозепа Борреля, с которым у него хорошие отношения. Его стратегия будет заключаться в том, чтобы отозвать глав государств наедине, а не обсуждать высшие должности вместе со всеми присутствующими, что традиционно происходит при заключении подобных сделок, говорят некоторые из них.

Выборы в Европарламент

В Европейском союзе 6 июля начнутся выборы в Европарламент. Однако Россия пытается повлиять на решения избирателей во время европейских выборов. В частности, Кремль используется различные виды пропаганды и попытки подкупа европейских чиновников.

Так, недавно президент Европарламента Роберта Меццола предупреждала, что Россия, Китай и Иран могут распространять дезинформацию о выборах в Европарламент.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что выборы в Европарламент находятся под угрозой вмешательства со стороны РФ.

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Европарламент Шарль Мишель Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
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