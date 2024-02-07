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Выборы в Азербайджане: действующий президент Ильхам Алиев лидирует с 93,9% голосов

Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных выборах президента в среду, 7 февраля. По данным экзитполов, лидирует действующий глава государства Ильхам Алиев. Он набрал 93,9% голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

По данным экзитпола, Алиев предварительно получил 93,9% голосов избирателей.

Ни один из остальных шести кандидатов не набрал и 2%:

  • Гудрат Гасангулиев, кандидат от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" (ПНФЦА) - 1,2%;
  • самовыдвиженец Запад Орудж - 1,8%;
  • Фазиль Мустафа, кандидат от партии "Великое творение" (ПВС) - 1,5%;
  • Эльшад Мусаев, кандидат от партии "Великий Азербайджан" (ПВА) - 0,4%;
  • Разе Нуруллаев, кандидат от партии "Национальный фронт" (ПНФ) - 0,9%;
  • самовыдвиженец Фуад Алиев - 0,3%.

По данным Информационного центра Центральной избирательной комиссии по состоянию на 17:00 по местному времени, в голосовании приняли участие около 4,6 млн избирателей. Это составляет 70,85% зарегистрированных на президентских выборах избирателей. Предварительные данные о явке избирателей будут объявлены позже.

Стоит отметить, что впервые за 30 лет выборы состоялись на территории всей страны, в то время как почти 30 лет азербайджанский регион Нагорный Карабах находился под оккупацией Армении.

Символично, что сам Алиев приехал голосовать на избирательный участок в Нагорном Карабахе, в главный его город Ханкенди, возвращенный азербайджанской армией в сентябре прошлого года.

Выборы в Азербайджане

Напомним, в декабре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные выборы на 7 февраля 2024 года.

В последний раз выборы президента Азербайджана проводились 11 апреля 2018 года. Они тоже были внеочередными.

В том году впервые в Азербайджане был проведен электронный экзитпол. Победу на выборах в четвертый раз подряд одержал действующий президент страны Ильхам Алиев с 86,53% голосов.

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Ильхам АлиевАзербайджанПрезидентские выборы