Алиев объявил внеочередные выборы президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы на 7 февраля 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
Распоряжение о проведении внеочередных выборов в Азербайджане в феврале Алиев подписал в четверг, 7 декабря.
Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить проведение выборов. Согласно законодательству президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет.
Следует отметить, что выборы в стране должны были состояться только в 2025 году.
Выборы в Азербайджане
В последний раз выборы президента Азербайджана проводились 11 апреля 2018 года. Они тоже были внеочередными.
В том году впервые в Азербайджане был проведен электронный экзит-пол. Победу на выборах в четвертый раз подряд одержал действующий президент страны Ильхам Алиев с 86,53% голосов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.