Выборы в Азербайджане: действующий президент Ильхам Алиев лидирует с 93,9% голосов
В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных выборах президента в среду, 7 февраля. По данным экзитполов, лидирует действующий глава государства Ильхам Алиев. Он набрал 93,9% голосов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
По данным экзитпола, Алиев предварительно получил 93,9% голосов избирателей.
Ни один из остальных шести кандидатов не набрал и 2%:
- Гудрат Гасангулиев, кандидат от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" (ПНФЦА) - 1,2%;
- самовыдвиженец Запад Орудж - 1,8%;
- Фазиль Мустафа, кандидат от партии "Великое творение" (ПВС) - 1,5%;
- Эльшад Мусаев, кандидат от партии "Великий Азербайджан" (ПВА) - 0,4%;
- Разе Нуруллаев, кандидат от партии "Национальный фронт" (ПНФ) - 0,9%;
- самовыдвиженец Фуад Алиев - 0,3%.
По данным Информационного центра Центральной избирательной комиссии по состоянию на 17:00 по местному времени, в голосовании приняли участие около 4,6 млн избирателей. Это составляет 70,85% зарегистрированных на президентских выборах избирателей. Предварительные данные о явке избирателей будут объявлены позже.
Стоит отметить, что впервые за 30 лет выборы состоялись на территории всей страны, в то время как почти 30 лет азербайджанский регион Нагорный Карабах находился под оккупацией Армении.
Символично, что сам Алиев приехал голосовать на избирательный участок в Нагорном Карабахе, в главный его город Ханкенди, возвращенный азербайджанской армией в сентябре прошлого года.
Выборы в Азербайджане
Напомним, в декабре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные выборы на 7 февраля 2024 года.
В последний раз выборы президента Азербайджана проводились 11 апреля 2018 года. Они тоже были внеочередными.
В том году впервые в Азербайджане был проведен электронный экзитпол. Победу на выборах в четвертый раз подряд одержал действующий президент страны Ильхам Алиев с 86,53% голосов.
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