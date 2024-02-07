Вибори в Азербайджані: чинний президент Ільхам Алієв лідирує з 93,9% голосів

В Азербайджані завершилося голосування на позачергових виборах президента у середу, 7 лютого. За даними екзитполів, лідирує чинний глава держави Ільхам Алієв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АЗЕРТАДЖ .

За даними екзитполу, Алієв попередньо отримав 93,9% голосів виборців.

Жоден із решти шести кандидатів не набрав і 2%:

Гудрат Гасангулієв, кандидат від партії "Народний фронт цілісного Азербайджану" (ПНФЦА) - 1,2%;

самовисуванець Захід Орудж - 1,8%;

Фазіль Мустафа, кандидат від партії "Велике творення" (ПВС) - 1,5%;

Ельшад Мусаєв, кандидат від партії "Великий Азербайджан" (ПВА) - 0,4%;

Разі Нуруллаєв, кандидат від партії "Національний фронт" (ПНФ) - 0,9%;

самовисуванець Фуад Алієв - 0,3%.

За даними Інформаційного центру Центральної виборчої комісії станом на 17:00 за місцевим часом, у голосуванні взяли участь майже 4,6 млн виборців. Це становить 70,85% зареєстрованих на президентських виборах виборців. Попередні дані щодо явки виборців будуть оголошені пізніше.

Варто зазначити, що вперше за 30 років вибори відбулися на території всієї країни, тоді як протягом майже 30 років азербайджанський регіон Нагірний Карабах перебував під окупацією Вірменії.

Символічно, що сам Алієв приїхав голосувати на виборчу дільницю в Нагірному Карабаху, в головне його місто Ханкенді, яке азербайджанська армія повернула у вересні минулого року.

Вибори в Азербайджані

Нагадаємо, у грудні минулого року президент Азербайджану Ільхам Алієв призначив позачергові президентські вибори на 7 лютого 2024 року.

Востаннє вибори президента Азербайджану проводилися 11 квітня 2018 року. Вони також були позачерговими.

Того року вперше в Азербайджані було проведено електронний екзит-пол. Перемогу на виборах вчетверте поспіль здобув чинний президент країни Ільхам Алієв із 86,53% голосів.