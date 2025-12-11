Выборы или референдум. Зеленский сказал, кто должен решать вопросы территорий

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос возможных территориальных решений должен определять народ Украины - через выборы или референдум.
Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами 11 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.
Президент пояснил, что американская сторона предлагает на части Донбасса создание так называемой "свободной экономической" или, как говорят россияне, "демилитаризованной" зоны. По этому плану украинские войска должны выйти из части территории, а российские - не заходить туда.
В то же время остается много вопросов, говорит Зеленский, а именно: кто руководит этой зоной, какой будет механизм мониторинга, отводит ли войска РФ на зеркальное расстояние и как предотвратить возможную инфильтрацию российских сил под видом "гражданских".
Глава государства подчеркнул, что предложенная модель не в интересах Украины, потому что справедливо стоять на контактной линии, но диалог продолжается, и Киев ищет справедливые решения, основанные на паритете и гарантиях безопасности.
Президент подчеркнул, что окончательное решение по территориям должно быть справедливым и базироваться на позиции народа.
"Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины", - заявил Зеленский.
Он добавил, что сейчас на самом деле многое зависит от украинской армии.
"Что украинские военные могут сдерживать, как они могут стоять, где могут уничтожать оккупанта. Это влияет на всю дипломатическую конструкцию", - подытожил Зеленский.
Справочно
Референдум - это голосование, во время которого граждане непосредственно принимают решение по ключевым государственным вопросам, в том числе и территориальным. Для его проведения нужны безопасные условия и возможность участия всех избирателей, поэтому во время войны он практически невозможен без внешних гарантий.
Напомним, при обсуждении американского мирного плана снова обострилась тема выборов в Украине. Президент США Дональд Трамп настаивает, что Киев должен провести президентские выборы даже в военное время, утверждая, что большинство украинцев якобы хочет быстрого соглашения с Россией.
Зеленский отвечает, что готов к выборам, но их проведение возможно только после изменений в законодательство и при условии гарантий безопасности.
При этом ведется работа над мирным планом по Украине. Обсуждения продолжаются на уровне Украина-США и США-Россия. Также Киев ведет переговоры с Европой.
Впрочем, территориальный вопрос остается самым сложным в переговорах. Москва требует полного выхода ВСУ с Донбасса, тогда как Киев отвергает сдачу территорий.
Как писало издание Financial Times, посланник Трампа Стив Уиткофф продвигает идею передать России оставшиеся еще не оккупированные районы Донетчины в обмен на "мир".
Украина и европейские партнеры предостерегают, что уступки лишь создадут предпосылки для нового наступления, ведь контроль РФ над всем Донбассом откроет путь к захвату ключевых городов востока.