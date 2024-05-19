РосСМИ сообщают о ракетной атаке на Крым: Крымский мост перекрыт

РИА Новости со ссылкой на оккупационную администрацию пишет, что в Севастополе работала ПВО, якобы было отражение ракетной атаки.

Местные telegram-каналы сообщают о перекрытии Крымского моста.

Сообщают о звуках взрывов в Севастополе, Евпатории, Саках, Перевальном.

По данным российских пропагандистов, якобы были использованы ракеты ATACMS и БПЛА.

"Крымский ветер" пишет о "трех прилетах в одну точку, в какой-то корабль в районе Инженерной бухты Севастополя". По данным канала, виден столб черного дыма.

Обновлено в 01:49. Отражение ракетной атаки на Севастополь завершено, поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах, пишет РИА Новости со ссылкой на оккупантов в Крыму.

Тем временем местные каналы сообщают о новой атаке от 30 до 100 БПЛА.

Обновлено в 02:05. По информации telegram-канала ASTRA, в Севастополе есть повреждения. На видео может быть заснят один из успешных ударов по городской или военной инфраструктуре, пишет канал.

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