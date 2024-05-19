ua en ru
Вс, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РосСМИ сообщают о ракетной атаке на Крым: Крымский мост перекрыт

Воскресенье 19 мая 2024 00:37
UA EN RU
РосСМИ сообщают о ракетной атаке на Крым: Крымский мост перекрыт Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ряде населенных пунктов временно оккупированного Крыма прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости, ЧП/Севастополь, Крымский ветер.

РИА Новости со ссылкой на оккупационную администрацию пишет, что в Севастополе работала ПВО, якобы было отражение ракетной атаки.

Местные telegram-каналы сообщают о перекрытии Крымского моста.

Сообщают о звуках взрывов в Севастополе, Евпатории, Саках, Перевальном.

По данным российских пропагандистов, якобы были использованы ракеты ATACMS и БПЛА.

"Крымский ветер" пишет о "трех прилетах в одну точку, в какой-то корабль в районе Инженерной бухты Севастополя". По данным канала, виден столб черного дыма.

Обновлено в 01:49. Отражение ракетной атаки на Севастополь завершено, поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах, пишет РИА Новости со ссылкой на оккупантов в Крыму.

Тем временем местные каналы сообщают о новой атаке от 30 до 100 БПЛА.

Обновлено в 02:05. По информации telegram-канала ASTRA, в Севастополе есть повреждения. На видео может быть заснят один из успешных ударов по городской или военной инфраструктуре, пишет канал.

Предыдущая атака

Предыдущий обстрел оккупированного Крыма произошел 17 мая. Взрывы звучали в Севастополе и в Джанкойском районе. В Балаклаве и Севастополе исчез свет. Предполагается, что объектами атаки были ТЭС. Оккупационные власти сообщили, что якобы были уничтожены "десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров".

Успешные атаки Украины на Крым привели к тому, что российская ПВО теряет способность эффективно прикрывать свои объекты на оккупированном полуострове, сообщает британская разведка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Война в Украине
NEWS
ВСУ сбили штурмовик Су-25 в Донецкой области
ВСУ сбили штурмовик Су-25 в Донецкой области
DAILY
Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому