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Избирательный эксперимент отменяется: почему невозможно провести отдельные местные выборы на Закарпатье

10:49 17.09.2026 Чт
3 мин
aimg Владимир Куренной aimg Юлия Капитонова
Фото: Ольга Айвазовская (РБК-Украина)

Идея провести пилотные или отдельные местные выборы на Закарпатье как в наиболее безопасном регионе нереализуема в условиях военного положения. Помимо юридических запретов, такой шаг неизбежно спровоцирует масштабный политический кризис.

Об этом заявила глава правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская в интервью РБК-Украина для проекта "Не перебивайте!" с Владимиром Куренным.

Политизация и сведение счетов

По словам Айвазовской, попытка "точечно" перезагрузить власть в отдельно взятой области мгновенно потеряет любой избирательный контекст и превратится в жесткое политическое противостояние.

"Любые отдельные выборы на Закарпатье будут восприняты обществом и политикумом не как демократический эксперимент, а как попытка центральной власти свести счеты с местными элитами или испытать админресурс", - подчеркнула эксперт.

Она объяснила, что в условиях, когда остальная страна лишена возможности избирать местные власти, назначение выборов только в одном регионе будет выглядеть как политическая избирательность. Это неизбежно приведет к обвинениям Банковой в попытке "перераспределить" влияние в регионе под прикрытием аргументов безопасности.

Правовой тупик и равенство прав

Кроме политического подтекста идея упирается в фундаментальные нормы Конституции Украины и Избирательного кодекса.

"Мы не можем кусочками включать или выключать демократию в отдельных регионах, когда в стране действует единый правовой режим военного положения, - подчеркивает Айвазовская. - Избирательное право должно быть всеобщим и равным для всех граждан, независимо от того, где именно они находятся".

Такая избирательность также создаст опасный прецедент сегрегации избирателей и негодование в других относительно спокойных тыловых областях.

Организационный и демографический хаос

Среди других аргументов против проведения таких выборов:

  • Устаревшие реестры: Из-за огромного притока ВПЛ списки избирателей на Закарпатье фактически не соответствуют действительности, а миллионы людей окажутся вне избирательного процесса.

  • Замороженная конкуренция: Полноценный избирательный процесс невозможен, когда часть потенциальных кандидатов и активистов находится в рядах ВСУ, а партийные организации функционируют в ограниченном режиме.

  • Вопрос безопасности: Даже самый безопасный регион во время выборов станет мишенью №1 для вражеских ракетных ударов, ИПСО и попыток дестабилизации.

Айвазовская подытожила, что вместо опасных региональных экспериментов власти должны сосредоточиться на подготовке единой рамки для первых общенациональных послевоенных выборов.

Справка:

  • Законодательное табу: Согласно ст. 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в условиях военного положения запрещается проведение выборов Президента, Верховной Рады и местных советов.

  • Демографические изменения: Закарпатье остается одним из лидеров по количеству зарегистрированных ВПЛ. Без масштабной актуализации Государственного реестра избирателей проведение голосования по старым спискам повлечет за собой массовые нарушения прав граждан.

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