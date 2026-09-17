Виборчий експеримент скасовується: чому неможливо провести окремі місцеві вибори на Закарпатті

Політизація та зведення рахунків

За словами Айвазовської, спроба "точечно" перезавантажити владу в окремо взятій області миттєво втратить будь-який виборчий контекст і перетвориться на жорстке політичне протистояння.

"Будь-які окремі вибори на Закарпатті будуть сприйняті суспільством та політикумом не як демократичний експеримент, а як спроба центральної влади звести рахунки з місцевими елітами чи випробувати адмінресурс", - наголосила експертка.

Вона пояснила, що в умовах, коли решта країни позбавлена можливості обирати місцеву владу, призначення виборів лише в одному регіоні виглядатиме як політична вибірковість. Це неминуче призведе до звинувачень Банкової у намаганні "перерозподілити" вплив у регіоні під прикриттям безпекових аргументів.

Правовий тупик та рівність прав

Окрім політичного підтексту, ідея впирається в фундаментальні норми Конституції України та Виборчого кодексу.

"Ми не можемо шматочками вмикати або вимикати демократію в окремих регіонах, коли в країні діє єдиний правовий режим воєнного стану, - підкреслює Айвазовська. - Виборче право має бути загальним і рівним для всіх громадян, незалежно від того, де саме вони перебувають".

Така вибірковість також створить небезпечний прецедент сегрегації виборців і обурення в інших відносно спокійних тилових областях.

Організаційний та демографічний хаос

Серед інших аргументів проти проведення таких виборів:

Застарілі реєстри: Через величезний приплив ВПО списки виборців на Закарпатті фактично не відповідають дійсності, а мільйони людей опиняться поза виборчим процесом.

Заморожена конкуренція: Повноцінний виборчий процес неможливий, коли частина потенційних кандидатів та активістів перебуває у лавах ЗСУ, а партійні осередки функціонують в обмеженому режимі.

Безпекова ціль: Навіть найбезпечніший регіон під час виборів стане мішенню №1 для ворожих ракетних ударів, ІПСО та спроб дестабілізації.

Айвазовська підсумувала, що замість небезпечних регіональних експериментів влада має зосередитися на підготовці єдиної рамки для перших загальнонаціональних повоєнних виборів.

Довідково: