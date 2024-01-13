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На выборах на Тайване побеждает представитель демократов

Фото: Лай Циндэ, кандидат в президенты Тайваня от Демократической прогрессивной партии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Тайване закрылись избирательные участки. Согласно предварительному подсчету, с 40,1% лидирует прозападный кандидат Лай Циндэ из руководящей Демократической прогрессивной партии (ДПП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По состоянию на 14:31 отчеты подали 99% избирательных участков острова.

Фото: подсчет голосов (Bloomberg)

Во время президентской гонки избиратели выбирали между: 

  • нынешним вице-президентом Лаем Цинде из правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП);
  • мэром города Нью-Тайбей Хоу Юи из партии Гоминьдан;
  • лидером молодой Тайваньской народной партии Ке Вэньчжэ.

"В дополнение к выбору нового президента, избиратели будут определять новый состав законодательного органа, выбирая своих местных депутатов, а также законодателей в целом. ДПП удерживает большинство в однопалатном законодательном органе с тех пор, как Цай Инвэнь впервые одержала победу на президентских выборах в 2016 году", - объясняет издание.

Выборы на Тайване

По мнению многих экспертов, выборы на Тайване имеют серьезное геополитическое значение. Местные власти не скрывают беспокойства в связи с тем, что Китай может вмешаться в проведение волеизъявления. В частности, Китай накануне голосования начал запускать воздушные шары над островом.

11 января США дали четкий сигнал Китаю, что выступают против любого внешнего вмешательства либо влияния на предстоящие президентские и парламентские выборы на Тайване.

Подробнее о том, кто может победить на этих выборах, как на это может отреагировать Китай и есть ли риск новой войны - в материале РБК-Украина.

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