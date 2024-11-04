На выборах в Молдове подсчитано 98,6% протоколов: штаб Санду уже празднует победу

Санду уже на правах победительницы прокомментировала предварительные результаты выборов. Она заявила, что "Молдова победила", а граждане страны "преподали урок демократии, достойный того, чтобы его вписали в учебники истории".

"Молдова смогла показать свою волю и силу через голос каждого из нас. Мы доказали, что объединившись, мы можем победить тех, кто хотел нас унизить. (…) Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы: грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство в избирательные процессы со стороны преступных группировок, распространение ненависти и страха в нашем обществе. Но наш народ объединился, и граждане победили", — заявила президент.

Майя Санду также обратилась к избирателям на русском языке: "Дорогие молдаване, я благодарна каждому из вас, кто пришел на выборы. Я услышала ваш голос: и тех, кто поддержал меня, и тех, кто проголосовал за господина Стояногло. Я обязуюсь быть президентом для вас всех. В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет. Мы можем придерживаться разных точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдовы на ближайшие годы. Нам необходимо объединение общества".