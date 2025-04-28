Фактор Трампа. Кто победит на выборах в Канаде и как это повлияет на Украину

Сегодня, 28 апреля в Канаде состоятся досрочные парламентские выборы. Еще несколько недель назад казалось, что правящая Либеральная партия по итогам голосования потеряет власть. Однако в ходе предвыборной кампании ситуация резко изменилась.

РБК-Украина объясняет, чего следует ждать от выборов и что они означают в контексте дальнейшей поддержки Украины.

Главное:

Почему в Канаде объявили досрочные парламентские выборы?

Как проходила предвыборная кампания?

Кто получит большинство мест в канадском парламенте?

Какова позиция ведущих партий по поддержке Украины?

Выборы на фоне угроз Трампа

Политическая ситуация в Канаде обострилась в конце прошлого года. В соседних США к власти пришел Дональд Трамп и с первых дней своего президентства начал политическое наступление на Канаду. Его претензии касаются двух тем –миграции и торговли. По утверждениям Трампа, через канадскую границу в США направляются тысячи нелегальных мигрантов. Кроме того, Канада ввозит в США товаров значительно больше, чем США в Канаду (впрочем, это касается и большинства других стран мира). Главным средством давления Трампа на страну стали угрозы введения торговых тарифов.

Многолетний премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытался наладить личные отношения с Трампом, и даже частно ездил к нему в резиденцию, но постоянно подвергался жесткой критике и троллингу. Трамп публично заявлял, что хотел бы присоединить Канаду как новый штат США, а самого Трюдо называл не премьер-министром, а "губернатором штата Канада".

Трюдо не выдержал такого давления, а также многочисленных внутриканадских проблем, и 6 января подал в отставку с поста главы правительства и лидера правящей Либеральной партии. Его преемником выбрали не политика, а человека со стороны. 10 марта новым главой правительства стал бывший глава Банка Канады Марк Карни. Он хоть и близок к либералам, но не был членом партии. Такой шаг имел целью придать новый импульс либералам, показав их обновление и в определенной степени дистанцирование от старых проблем.

Вместе с тем, в ожидании противостоянии с США Марку Карни было нужно получить мандат поддержки от населения. Поэтому он объявил досрочные парламентские выборы. Еще одним мотивом стало то, что после избрания Карни "эффект новизны" действительно сработал, и рейтинги Либеральной партии начали расти.

Либералы против консерваторов

Либеральной партии в Канаде противостоит Консервативная – во главе с Пьером Пуалевром. Его самого раньше называли "канадским Трампом" – теперь этого прозвища он старается всячески избегать - по понятным причинам.

В течение нескольких лет консерваторы находятся в оппозиции, и, естественно, пользуются всеми возможностями для критики власти.

Поскольку предвыборная кампания проходит на фоне торговой войны с США, главными вопросами повестки дня остаются экономика и канадско-американские отношения. На этом фоне главной задачей консерваторов было показать, что власть либералов нужно менять, мол, именно Либеральная партия виновата в экономических проблемах, росте стоимости жизни или проблемах с безопасностью. Это удалось лишь частично.

Задача либералов во главе с Марком Карни – максимально дистанцироваться от провалов предыдущего правительства и подать себя как "новое лицо". Однако, ему больше всего помогло обострение отношений с США. Трамп таки ввел, а затем приостановил торговые пошлины против Канады. Карни использует внешнюю угрозу, чтобы сплотить канадцев вокруг себя.

Хотя торговая война пока поставлена на паузу, новое правительство уже реализовало ряд шагов – добилось принципиального согласия устранить внутренние торговые барьеры между провинциями Канады, временно освободило нефтегазовую отрасль от налогов и создало спецфонд для компенсации экспортных потерь автомобильной индустрии.

Такая тактика дает результаты. Поскольку выборы в Канаде проходят по мажоритарной системе, либералы сейчас могут рассчитывать на 150-220 мандатов, при необходимых для большинства 172. Консерваторы же могут получить от 97 до 157 мест.

Однако, не исключено, что либералы не наберут достаточного количества голосов, чтобы сформировать большинство единолично. В таком случае им придется заручиться поддержкой меньших партий – Блока "Квебек", или "Новой демократической партии".

Что партии говорят об Украине

В канадском политикуме давно сложился проукраинский консенсус. Однако все равно остаются важные нюансы. Марк Карни во время внутрипартийных выборов заявлял, что полностью поддерживает позицию правительства Канады –оказывать поддержку Украине и очень "гордится этим". Но, учитывая свое прошлое, он делает акцент на экономических аспектах поддержки Украины в более широком контексте канадских национальных интересов, тогда как предыдущее правительство больше говорило о гуманитарных и ценностных аспектах помощи.

Позиция Пьера Пуальевра и консерваторов более противоречива. С одной стороны, они решительно осуждают российскую агрессию, и даже выступают за усиление помощи Украине. К примеру, в прошлом году Пуалевр предлагал передать Украине ракеты CRV7, которые Канада планировала утилизировать.

Вместе с тем, консерваторы под разными предлогами блокировали инициативы правительства Трюдо, которые влияли на Украину. В феврале 2024 года Пуалевр и его партия голосовали против обновления соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной из-за якобы наличия в тексте соглашения упоминания о "продвижении ценообразования на углерод", которое он считал попыткой навязать Украине канадскую "идеологию карбонового налога", однако правительство Канады и посольство Украины опровергло этот тезис.

В декабре 2023 года консерваторы голосовали против бюджетных расходов, которые включали финансирование программы подготовки украинских военных Unifier. Пуалевр заявлял, что такой шаг связан с общей оппозицией к экономической политике Трюдо, а не в аспекте поддержки Украины. И в целом консерваторы обвиняют правительство либералов в недостаточной эффективности помощи и заявляют, что объявленные пакеты помощи часто не доходят до Украины.

Кто бы ни победил на выборах, продолжение поддержки Украины сохранится, хотя акценты в ней могут быть несколько смещены. Однако, Канада, так же как другие партнеры Украины все больше отвлекается на свои проблемы, связанные с политикой Трампа. А это создает риски в долгосрочной перспективе.