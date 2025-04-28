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Фактор Трампа. Кто победит на выборах в Канаде и как это повлияет на Украину

Оттава, Понедельник 28 апреля 2025 06:45
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Фактор Трампа. Кто победит на выборах в Канаде и как это повлияет на Украину Премьер-министр Канады Марк Карни (фото: Getty Images)
Автор: Роман Кот

Сегодня, 28 апреля в Канаде состоятся досрочные парламентские выборы. Еще несколько недель назад казалось, что правящая Либеральная партия по итогам голосования потеряет власть. Однако в ходе предвыборной кампании ситуация резко изменилась.

РБК-Украина объясняет, чего следует ждать от выборов и что они означают в контексте дальнейшей поддержки Украины.

Главное:

  • Почему в Канаде объявили досрочные парламентские выборы?
  • Как проходила предвыборная кампания?
  • Кто получит большинство мест в канадском парламенте?
  • Какова позиция ведущих партий по поддержке Украины?

Выборы на фоне угроз Трампа

Политическая ситуация в Канаде обострилась в конце прошлого года. В соседних США к власти пришел Дональд Трамп и с первых дней своего президентства начал политическое наступление на Канаду. Его претензии касаются двух тем миграции и торговли. По утверждениям Трампа, через канадскую границу в США направляются тысячи нелегальных мигрантов. Кроме того, Канада ввозит в США товаров значительно больше, чем США в Канаду (впрочем, это касается и большинства других стран мира). Главным средством давления Трампа на страну стали угрозы введения торговых тарифов.

Многолетний премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытался наладить личные отношения с Трампом, и даже частно ездил к нему в резиденцию, но постоянно подвергался жесткой критике и троллингу. Трамп публично заявлял, что хотел бы присоединить Канаду как новый штат США, а самого Трюдо называл не премьер-министром, а "губернатором штата Канада".

Трюдо не выдержал такого давления, а также многочисленных внутриканадских проблем, и 6 января подал в отставку с поста главы правительства и лидера правящей Либеральной партии. Его преемником выбрали не политика, а человека со стороны. 10 марта новым главой правительства стал бывший глава Банка Канады Марк Карни. Он хоть и близок к либералам, но не был членом партии. Такой шаг имел целью придать новый импульс либералам, показав их обновление и в определенной степени дистанцирование от старых проблем.

Вместе с тем, в ожидании противостоянии с США Марку Карни было нужно получить мандат поддержки от населения. Поэтому он объявил досрочные парламентские выборы. Еще одним мотивом стало то, что после избрания Карни "эффект новизны" действительно сработал, и рейтинги Либеральной партии начали расти.

Либералы против консерваторов

Либеральной партии в Канаде противостоит Консервативная во главе с Пьером Пуалевром. Его самого раньше называли "канадским Трампом" теперь этого прозвища он старается всячески избегать - по понятным причинам.

В течение нескольких лет консерваторы находятся в оппозиции, и, естественно, пользуются всеми возможностями для критики власти.

Поскольку предвыборная кампания проходит на фоне торговой войны с США, главными вопросами повестки дня остаются экономика и канадско-американские отношения. На этом фоне главной задачей консерваторов было показать, что власть либералов нужно менять, мол, именно Либеральная партия виновата в экономических проблемах, росте стоимости жизни или проблемах с безопасностью. Это удалось лишь частично.

Задача либералов во главе с Марком Карни максимально дистанцироваться от провалов предыдущего правительства и подать себя как "новое лицо". Однако, ему больше всего помогло обострение отношений с США. Трамп таки ввел, а затем приостановил торговые пошлины против Канады. Карни использует внешнюю угрозу, чтобы сплотить канадцев вокруг себя.

Хотя торговая война пока поставлена на паузу, новое правительство уже реализовало ряд шагов добилось принципиального согласия устранить внутренние торговые барьеры между провинциями Канады, временно освободило нефтегазовую отрасль от налогов и создало спецфонд для компенсации экспортных потерь автомобильной индустрии.

Такая тактика дает результаты. Поскольку выборы в Канаде проходят по мажоритарной системе, либералы сейчас могут рассчитывать на 150-220 мандатов, при необходимых для большинства 172. Консерваторы же могут получить от 97 до 157 мест.

Однако, не исключено, что либералы не наберут достаточного количества голосов, чтобы сформировать большинство единолично. В таком случае им придется заручиться поддержкой меньших партий Блока "Квебек", или "Новой демократической партии".

Что партии говорят об Украине

В канадском политикуме давно сложился проукраинский консенсус. Однако все равно остаются важные нюансы. Марк Карни во время внутрипартийных выборов заявлял, что полностью поддерживает позицию правительства Канады оказывать поддержку Украине и очень "гордится этим". Но, учитывая свое прошлое, он делает акцент на экономических аспектах поддержки Украины в более широком контексте канадских национальных интересов, тогда как предыдущее правительство больше говорило о гуманитарных и ценностных аспектах помощи.

Позиция Пьера Пуальевра и консерваторов более противоречива. С одной стороны, они решительно осуждают российскую агрессию, и даже выступают за усиление помощи Украине. К примеру, в прошлом году Пуалевр предлагал передать Украине ракеты CRV7, которые Канада планировала утилизировать.

Вместе с тем, консерваторы под разными предлогами блокировали инициативы правительства Трюдо, которые влияли на Украину. В феврале 2024 года Пуалевр и его партия голосовали против обновления соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной из-за якобы наличия в тексте соглашения упоминания о "продвижении ценообразования на углерод", которое он считал попыткой навязать Украине канадскую "идеологию карбонового налога", однако правительство Канады и посольство Украины опровергло этот тезис.

В декабре 2023 года консерваторы голосовали против бюджетных расходов, которые включали финансирование программы подготовки украинских военных Unifier. Пуалевр заявлял, что такой шаг связан с общей оппозицией к экономической политике Трюдо, а не в аспекте поддержки Украины. И в целом консерваторы обвиняют правительство либералов в недостаточной эффективности помощи и заявляют, что объявленные пакеты помощи часто не доходят до Украины.

Кто бы ни победил на выборах, продолжение поддержки Украины сохранится, хотя акценты в ней могут быть несколько смещены. Однако, Канада, так же как другие партнеры Украины все больше отвлекается на свои проблемы, связанные с политикой Трампа. А это создает риски в долгосрочной перспективе.

При написании материала использовались заявления канадских и американских политиков, публикации The Globe and Mail, The Star, Reuters, данные CBC Poll Tracker.

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