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Во Франции стартовал второй тур парламентских выборов

Париж, Воскресенье 07 июля 2024 09:05
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Во Франции стартовал второй тур парламентских выборов Фото: политической силе Марин Ле Пен прогнозируют победу (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Во Франции утром 7 июля стартовал второй тур парламентских выборов. Победу на которых впервые может одержать ультраправая партия "Национальное объединение" (RN).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Отметим, президент-центрист Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы после поражения в ходе кампании в Европарламент в середине июня.

Особенность в том, что во Франции применяется мажоритарная избирательная система в 2 тура. Чтобы быть избранным, кандидат должен получить:

  • в первом туре - абсолютное большинство поданных голосов и количество, равное четверти избирателей, вписанных в избирательные списки
  • во втором туре - относительное большинство

Чтобы иметь возможность участвовать во втором туре, кандидат должен набрать минимум 12,5 % от количества зарегистрированных избирателей.

Первый тур прошел 30 июня, после чего формальный лидер RN Марин Ле Пен с уверенностью заявила, что ее политическая сила сможет получить абсолютное большинство в парламенте. При таком сценарии следующим премьером станет лидер партии, 28-летний политик Жордан Барделла.

Но на прошлой неделе было заключено более 200 тактических соглашений между центристами и левыми кандидатами, чтобы не допустить победы ультраправых.

Последние опросы показывают, что RN не сможет получить 289 мандатов, необходимых для абсолютного большинства в 577-местном Национальным собранием.

Экзит-полы и первые результаты ожидаются после 20:00.

Напомним, ранее Марин Ле Пен пригрозила отменить разрешение Украине бить по РФ французским оружием.

Подробнее о том, кто она такая и что говорила об Украине, читайте в отдельном материале.

С раскладами и прогнозами можно ознакомиться в материале РБК-Украина "Макрон против всех. Что изменят парламентские выборы во Франции и чего ждать Украине".

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Франция Эммануэль Макрон Марин Ле Пен
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