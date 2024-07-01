Макрон призвал к "широкой сплоченности" против ультраправых во втором туре выборов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что высокая явка в первом туре парламентских выборов свидетельствует о важности этого голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Макрон призвал к "широкой, явно демократической и республиканской сплоченности во втором туре" против ультраправого "Национального объединения". "Высокая явка в первом туре этих законодательных выборов свидетельствует о важности этого голосования для всех наших соотечественников и о желании прояснить политическую ситуацию. Мы обязаны сделать их демократический выбор", - заявил он. Согласно результатам выборов: "Национальное объединение" (RN) и его союзники: 33,14% (255-295 потенциальных мест);

"Народный фронт" (NFP) 27,99% (от 120 до 140 потенциальных мест);

пропрезидентский блок (ENS) - 20,04% (от 90 до 125 потенциальных мест);

"Республиканцы" / UDI / Левые: 10,74% (от 35 до 45 потенциальных мест).