Выбиты все окна: как выглядит Дом писателей в Киеве после российского удара (фото)

В НСПУ отмечают, что, к счастью, никто не пострадал, однако здание имеет серьезные повреждения. Также показали фото, на которых видны масштабы повреждений.

Здание Национального союза писателей Украины

НСПУ находится в Киеве на улице Банковая, 2. Здание также известно, как имение Либермана

Здание на улице Банковой имеет историю, берущую начало в 1879 году. Сначала его построил архитектор Владимир Николаев по заказу генерал-адъютанта Федора Трепова, создав правое крыло.

Через два десятилетия новый владелец, сахарозаводчик Симха Либерман, привлек того же архитектора для расширения здания. Тогда появились центральная часть и левое крыло, спроектированные в гармонии с уже существующей частью. Имение служило не только жильем: в нем располагались офисы, залы для приема гостей и отдельная квартира для семьи дочери Либермана.

Особенностями здания были богатый декор с лепниной, мраморные подоконники и лестницы, венецианские зеркала и более 20 печей

После 1917-1919 годов имение перешло в собственность государства. В разные периоды здесь находились Совет народных комиссаров УССР, детская консультация Охматдета, а с 1953 года - Национальный союз писателей Украины.