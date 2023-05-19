Выбили врага с позиций. Сырский показал видео из штурма на Бахмутском направлении

Как рассказал командующий Сухопутными войсками, на видео можно увидеть работу 3-й отдельной штурмовой бригады.

Во время штурма наши воины проявили мужество и мастерство. Благодаря их работе удалось выбить российских окупантов с их позиций и закрепиться на выгодных рубежах.

Какая ситуация в Бахмутском направлении?

Согласно данным Института изучения войны, нашим воинам удалось перехватить тактическую инициативу под Бахмутом.

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, украинские военные продолжают продвигаться на флангах под городом. Освобождение территорий не дается легко, а оккупанты тем временем пытаются вернуть утраченные позиции.

"С одной стороны это кажется небольшое расстояние (продвижение наших воинов, - ред.). Мы говорили о примерно 20 квадратных километрах. И вчера мы назвали данные по обоим флангам: по одному где-то 500 м, а по другому около 1 км", - сказала Маляр.

Что касается самой ситуации в городе, то сейчас бои там идут на юго-западной части. ВСУ контролируют эту часть Бахмута.

Комментируя регулярные заявления России о "полном контроле" над Бахмутом, Маляр отметила, что враг прибегает к привычной для него тактике - выдавать желаемое за действительное.

"Определенное продвижение есть, это видно и понятно. Вместе с тем, это стиль россиян, у них всегда идет информационный фальстарт - выдают желаемое за действительное и объявляют раньше те цели, которых они хотели бы достичь. Собственно, очень часто получается так, что они их не достигают", - заявила Маляр.