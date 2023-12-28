Почти 1000 оккупантов и 27 танков. Генштаб ВСУ обновил потери РФ
Силы обороны Украины в течение суток ликвидировали еще 920 российских оккупантов, таким образом общие потери войск РФ в Украине с начала широкомасштабного вторжения в личном составе достигли около 356 670 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 27 танков и 15 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 356 670 (+920) человек ликвидировано;
- танков - 5940 (+27) ед;
- боевых бронированных машин - 11 015 (+42) ед.;
- артиллерийских систем - 8391 (+15) ед.;
- РСЗО - 935 (+1) ед.;
- средства ПВО - 617 (+1) ед.;
- самолетов - 329 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6503 (+32) ед.;
- крылатые ракеты - 1620 ед.;
- корабли/катера - 23 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11 180 (+40) ед;
- специальная техника - 1247 (+7) ед.
Фото: Генштаб ВСУ обновил потери РФ (t.me/GeneralStaffZSU)
Напомним, сутки тому потери России в войне в Украине на утро 27 декабря составили 790 оккупантов. Кроме того, тогда ВСУ уничтожили 14 танков, 17 ББМ и 2 крылатых ракеты
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