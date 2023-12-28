Почти 1000 оккупантов и 27 танков. Генштаб ВСУ обновил потери РФ

Силы обороны Украины в течение суток ликвидировали еще 920 российских оккупантов, таким образом общие потери войск РФ в Украине с начала широкомасштабного вторжения в личном составе достигли около 356 670 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 27 танков и 15 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.23 ориентировочно составили: личного состава – около 356 670 (+920) человек ликвидировано;

танков - 5940 (+27) ед;

боевых бронированных машин - 11 015 (+42) ед.;

артиллерийских систем - 8391 (+15) ед.;

РСЗО - 935 (+1) ед.;

средства ПВО - 617 (+1) ед.;

самолетов - 329 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6503 (+32) ед.;

крылатые ракеты - 1620 ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11 180 (+40) ед;

специальная техника - 1247 (+7) ед. Фото: Генштаб ВСУ обновил потери РФ (t.me/GeneralStaffZSU) Напомним, сутки тому потери России в войне в Украине на утро 27 декабря составили 790 оккупантов. Кроме того, тогда ВСУ уничтожили 14 танков, 17 ББМ и 2 крылатых ракеты