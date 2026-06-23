Viber добавил ChatGPT: украинцы получили бесплатный ИИ в чатах

Viber разработала и открыла бесплатный доступ к функциям искусственного интеллекта ChatGPT для украинских пользователей прямо в приложении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rakuten Viber.
В мессенджере появятся
Коммуникационная команда Rakuten Viber отметила, что на начальном этапе на количество бесплатных запросов к ИИ будут действовать ограничения, однако пользователи смогут авторизоваться под собственным профилем OpenAI для получения более широких возможностей.
В ближайшее время новые ИИ-инструменты станут доступны для всех владельцев устройств на базе iOS и Android, а впоследствии разработчики планируют расширить обновление и на настольную версию клиента.
Взаимодействовать с нейросетью можно будет как в отдельном диалоговом окне, так и непосредственно внутри личных или групповых чатов с помощью упоминания через символ "@".
Участники разговора смогут отвечать на реплики бота, продолжая коллективное обсуждение, при этом сообщения ИИ будут отмечены специальной визуальной маркировкой.
Представители компании отдельно подчеркнули важность сохранения конфиденциальности: алгоритмы ChatGPT имеют доступ исключительно к тексту конкретного запроса, в котором они были упомянуты.
Остальная часть переписки остается защищенной сквозным шифрованием. Полученные данные хранятся ограниченное время и не используются для обучения будущих языковых моделей OpenAI.
Обновление приносит обширный набор прикладных функций для повседневного использования, которые интегрированы в интерфейс последней версии мессенджера.
Основные нововведения на базе технологий OpenAI:
ChatGPT Images: инструмент для быстрого редактирования фотографий прямо в поле чата. Позволяет изменять стилистику изображений, добавлять графические элементы или создавать тематические версии с помощью готовых шаблонов.
Быстрое ИИ-описание (summary) документов и ссылок: автоматическое краткое изложение содержания статей или постов, которыми поделились участники беседы (по умолчанию функция активна в группах).
Итог чата: формирование краткого отчета о пропущенном разговоре, который генерируется индивидуально для пользователя и не отображается другим участникам.
Коррекция и перевод текста: инструмент поможет изменить тон сообщения перед отправкой, сделать его более четким или автоматически перевести на другой язык, нажав на иконку ручки.
Большинство текстовых функций работает без обязательной регистрации или авторизации в системе.
В то же время для полноценной работы с графическим редактором ChatGPT Images пользователю все же потребуется создать бесплатный профиль или войти в существующую учетную запись через интерфейс мессенджера.
Вся активность пользователей строго подпадает под правила безопасности и использования контента компании OpenAI.