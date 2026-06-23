Viber додав ChatGPT: українці отримали безкоштовний ШІ у чатах

У месенджері стануть доступними

інструменти для генерації та редагування фото,

оптимізації листування,

перекладу та швидкого пошуку інформації.

Комунікаційна команда Rakuten Viber зазначила, що на початковому етапі на кількість безкоштовних запитів до ШІ діятимуть ліміти, проте користувачі зможуть авторизуватися під власним профілем OpenAI для отримання ширших можливостей.

Інтеграція у чати та конфіденційність запитів

Найближчим часом нові ШІ-інструменти стануть доступними для всіх власників пристроїв на базі iOS та Android, а згодом розробники планують масштабувати оновлення і на десктопну версію клієнта.

Взаємодіяти з нейромережею можна буде як в окремому діалоговому вікні, так і безпосередньо всередині приватних або групових чатів за допомогою згадки через символ "@".

Учасники розмови зможуть відповідати на репліки бота, продовжуючи колективне обговорення, при цьому повідомлення ШІ отримають особливе візуальне маркування.

Представники компанії окремо наголосили на збереженні конфіденційності: алгоритми ChatGPT мають доступ виключно до тексту конкретного запиту, у якому їх згадали.

Решта масиву листування залишається захищеною наскрізним шифруванням. Отримані дані зберігаються обмежений час і не використовуються для навчання майбутніх мовних моделей OpenAI.

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Редагування зображень, переклад та стислий виклад розмов

Оновлення приносить великий набір прикладних функцій для щоденного використання, які інтегровані в інтерфейс останньої версії месенджера.

Основні нововведення на базі технологій OpenAI:

ChatGPT Images: інструмент для швидкого редагування фотографій безпосередньо у полі чату. Дозволяє змінювати стилістику зображень, додавати графічні елементи або створювати тематичні версії за допомогою готових шаблонів.

Швидкий ШІ-опис (summary) документів та посилань: автоматичний стислий виклад змісту статей або дописів, якими поділилися учасники бесіди (за замовчуванням функція активна у групах).

Підсумок чату: формування короткого звіту про пропущену розмову, який генерується індивідуально для користувача і не відображається іншим учасникам.

Корекція та переклад тексту: інструмент допоможе змінити тон повідомлення перед відправленням, зробити його чіткішим або автоматично перекласти іншою мовою за допомогою натискання на іконку ручки.

Більшість текстових функцій працює без обов'язкової реєстрації чи авторизації у системі.

Водночас для повноцінної роботи з графічним редактором ChatGPT Images користувачеві все ж знадобиться створити безкоштовний профіль або увійти у наявний обліковий запис через інтерфейс месенджера.

Вся активність користувачів суворо підпадає під правила безпеки та використання контенту компанії OpenAI.