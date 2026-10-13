Маск потратил на избирательную кампанию республиканцев более 350 млн долларов, - NYT

Известный миллиардер Илон Маск потратил уже около 366 млн долларов в рамках промежуточных выборов в США 2026 года. Большая часть из были потрачены лишь за последние месяцы, чтобы оказать помощь респуликанцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Согласно данным о финансировании избирательных компаний, вклады Маска делают его, вероятно, самым крупнейшим политическим донором на выборах этого года.

На данный момент известно, что Маск потратил уже 366 млн долларов в рамках избирательной компании, которая началась 1 января 2025 года.

Причем из этой суммы 276 млн долларов были потрачены только с июля и на то, чтобы помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом, несмотря на то, что шансы демократов вернуть себе контроль над Палатой представителей и Сенатом США улучшились.

Из этой суммы 158 млн долларов были направлены основному фонду поддержки республиканцев в Сенате (Senate Leadership Fund), и еще 76 млн долларов получил созданный Маском политический комитет America PAC (организация поддерживает кандидатов от Республиканской партии в семи ключевых штатах и почти в трех десятках избирательных округов Палаты представителей.

Информация о новых пожертвованиях будет обнародована, когда многие суперкомитеты политических действий (Super PAC) будут обязаны раскрыть свои расходы за третий квартал в четверг.

К слову, для сравнения, на последние президентские выборы, на которых Дональд Трамп победил Камалу Харис - Маск потратил примерно 290 млн долларов.