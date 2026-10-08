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Трамп: США не будут бить по Ирану до промежуточных выборов

20:04 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Трамп: США не будут бить по Ирану до промежуточных выборов Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

США говорят о "продуктивных переговорах" с Ираном и обещают не бомбить эту страну до 3 ноября. В это время пройдут промежуточные выборы в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, сообщает Rapid Response 47 в Х.

Трамп сделал заявление по Ирану

Трамп заявил, что США ведут переговоры с Исламской Республикой Иран, которые являются "продуктивными".

Также он отметил, что Иран находится в очень плохом состоянии как экономически, так и военно. Этому способствует, по словам Трампа , полная блокада Ормузского пролива.

"Нефть протекает рекордным количеством баррелей через Ормуз (22 миллиона баррелей только минувшей ночью, причем ни одного барреля не поступало из Ирана и не направлялось к нему!)", - уточнил он.

Так что на фоне этого президент США пообещал не атаковать Иран до промежуточных выборов, которые состоятся в Соединенных Штатах 3 ноября.

В конце Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп на митинге в Небраске сказал, что Иран может "уничтожить" Лос-Анджелес и Сан-Диего. Однако это небольшая цена безопасности мира и США.

Кроме того, Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, был ли Иран причастен к инциденту с самолетом Flydubai.

Также сообщалось, что Иран продолжает готовить более широкий ответ на случай, если США возобновят масштабные военные атаки. В переговоры и принятие мирного соглашения мало кто верит.

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