"Вы ужасно выглядите": Трамп набросился на журналиста из-за вопроса о здоровье

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный митинг в Канзасе и заверил, что его здоровье здесь ни при чем. Журналиста, который об этом спросил, он назвал "отвратительным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Трамп должен был выступить в эти выходные в городе Салайна вместе с сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом. По опросам, Маршалл неожиданно оказался в напряженной борьбе за переизбрание.

"Я не еду в Канзас, потому что у него все очень хорошо", - объяснил Трамп журналистам на авиабазе Эндрюс по возвращении из Южной Каролины. Вместо митинга он проведет телефонную конференцию с избирателями.

Когда репортер спросил, не связана ли отмена со здоровьем президента или усталостью от поездок, Трамп разозлился.

"Причина в том, что я не считаю нужным ехать в Канзас. Завтра я лечу во Флориду", - сказал он. По его словам, журналист следит за ним уже две недели, поэтому должен видеть, что президент "чувствует себя идеально".

Трамп назвал репортера "отвратительным" и посоветовал ему "привести себя в форму", потому что тот, мол, "ужасно выглядит".

В этом месяце Трамп выступает на мероприятиях почти каждый день, поддерживая республиканцев перед промежуточными выборами 3 ноября. На нескольких недавних событиях он сам признавал, что из-за постоянных поездок охрип.