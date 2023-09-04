Как обезопасить свой финансовый номер от мошенников: советы киберполиции

Одним из часто применяемых методов мошенничества является присвоение финансового номера лицами, которые не имеют к нему отношения, через использование возможности дистанционной замены SIM-карт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение киберполиции в Facebook.

В случае успешной реализации злоумышленники могут незаконно присвоить средства с банковских счетов, оформить онлайн-кредиты, провести операции на веб-сайтах или приобрести товары в обычных магазинах.

"Для этого злоумышленники звонят и представляются работниками мобильного оператора. Под разными предлогами они выпытывают у абонентов смс-код от мобильного оператора", - говорится в сообщении.

Например, мошенники могут предложить перейти на улучшенные стандарты связи или изменить сим-карту на электронную (е-сим) и тому подобное.

"Чтобы не попасть в ловушку, не спешите выполнять указания незнакомцев и положите трубку. При необходимости сами позвоните на официальный номер мобильного оператора. Так вы будете уверены, что действительно общаетесь с представителем телекоммуникационной компании", - говорится в сообщении.

Также аферисты звонят от имени различных организаций, учреждений или онлайн-сервисов и тому подобное. В этом случае основная цель мошенников - убедить абонента перезвонить на его номер.

"После этого злоумышленники заказывают у оператора мобильной связи услугу восстановления сим-карты. Для идентификации абонента мошенники используют информацию о номерах телефона, на которые перезвонил владелец номера", - говорится в сообщении.

Если вы заметите подозрительную активность, немедленно позвоните в банк по номеру, который указан на обороте вашей карты, и заблокируйте карты, счета и доступ к интернет-банкингу. Свяжитесь с вашим оператором мобильной связи, объясните ситуацию и попросите заблокировать обе сим-карты (старую и новую) до выяснения всех обстоятельств.

Чтобы не стать жертвой мошенников, придерживайтесь таких рекомендаций: