Трамп признался, считает ли Путина "гуманистом"
Президент США Дональд Трамп заявил, что может назвать российского диктатора Владимира Путина "гуманистом" после того, как последний отпустил на свободу американца Стивена Хаббарда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
21 октября спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф публично назвал главу Кремля "гуманистом" - эти слова сразу спровоцировали громкий скандал.
"Вы так много говорите о том, что президент Трамп - гуманист. Вы тоже гуманист, сэр, и я отдаю вам за это должное", - неожиданно заявил Уиткофф Путину.
На фоне последних событий журналисты решили поинтересоваться у Трампа, как он относится к словам своего посланника и разделяет ли его мнение на этот счет.
"Думаю, в этом конкретном случае - имея в виду освобождение человека (Стивена Хаббарда - ред.), который считал, что проведет в тюрьме всю жизнь, - можно сказать и так. Но я лично не хотел бы давать никаких оценок", - подчеркнул президент США.
Следует отметить, что слова Уиткоффа у большинства других американских чиновников и политиков вызвали негативную реакцию.
"Какого черта, Стив? (...) Вам следует вернуться в Украину и спросить семьи похищенных и убитых Путиным детей, соглашаются ли они с тем, что ваш друг Путин является "гуманистом"", - публично возмутился сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис.
Уиткофф также попал под шквал критики со стороны сенатора-республиканца от Техаса Джона Корнина. Он напомнил спецпредставителю Трампа, что на самом деле "Путин - хладнокровный убийца".
Стоит отметить, что вице-президент США Джей Ди Вэнс неожиданно вступился за Уиткоффа:
"Я соглашаюсь с тем, что Стив Уиткофф сказал что-то хорошее о человеке, который только что освободил американского заложника. Независимо от того, соглашаетесь ли вы с этой оценкой или нет, Стив Уиткофф - дипломат. Его работа - ехать туда и достигать результата", - цинично заявил Вэнс.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что 21 октябряВиткофф заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине.
Кроме того, он раскрыл, какие именно вопросы успел обсудить с Путиным.