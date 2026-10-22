ua en ru
Чт, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп признался, считает ли Путина "гуманистом"

10:12 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Трамп признался, считает ли Путина "гуманистом" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что может назвать российского диктатора Владимира Путина "гуманистом" после того, как последний отпустил на свободу американца Стивена Хаббарда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

21 октября спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф публично назвал главу Кремля "гуманистом" - эти слова сразу спровоцировали громкий скандал.

"Вы так много говорите о том, что президент Трамп - гуманист. Вы тоже гуманист, сэр, и я отдаю вам за это должное", - неожиданно заявил Уиткофф Путину.

На фоне последних событий журналисты решили поинтересоваться у Трампа, как он относится к словам своего посланника и разделяет ли его мнение на этот счет.

"Думаю, в этом конкретном случае - имея в виду освобождение человека (Стивена Хаббарда - ред.), который считал, что проведет в тюрьме всю жизнь, - можно сказать и так. Но я лично не хотел бы давать никаких оценок", - подчеркнул президент США.

Следует отметить, что слова Уиткоффа у большинства других американских чиновников и политиков вызвали негативную реакцию.

"Какого черта, Стив? (...) Вам следует вернуться в Украину и спросить семьи похищенных и убитых Путиным детей, соглашаются ли они с тем, что ваш друг Путин является "гуманистом"", - публично возмутился сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис.

Уиткофф также попал под шквал критики со стороны сенатора-республиканца от Техаса Джона Корнина. Он напомнил спецпредставителю Трампа, что на самом деле "Путин - хладнокровный убийца".

Стоит отметить, что вице-президент США Джей Ди Вэнс неожиданно вступился за Уиткоффа:

"Я соглашаюсь с тем, что Стив Уиткофф сказал что-то хорошее о человеке, который только что освободил американского заложника. Независимо от того, соглашаетесь ли вы с этой оценкой или нет, Стив Уиткофф - дипломат. Его работа - ехать туда и достигать результата", - цинично заявил Вэнс.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что 21 октябряВиткофф заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине.

Кроме того, он раскрыл, какие именно вопросы успел обсудить с Путиным.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Стив Уиткофф
Новости
Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)
Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко