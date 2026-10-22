Посланники Трампа упрекнули Зеленского из-за критики президента США: NYT раскрыло детали

Во время встречи в Осло пецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер непублично упрекнули президента Украины Владимира Зеленского за его ответы на критику со стороны Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

"Правила "дорожного движения", когда речь идет об отношениях президента Трампа с иностранными лидерами, четкие: он может раскритиковать вас. Но горе вам, если вы дадите ему отпор", - сказано в материале издания.

По данным СМИ, в этот раз главе Белого дома не понравилось, как Зеленский реагировал на его критику. Именно поэтому Трамп поручил Уиткоффу и Кушнеру провести разговор с президентом Украины. Всё это происходило во время закрытой встречи в Осло 20 октября.

Спецпредставители Трампа не только упрекнули Зеленского, но и заявили, что он, мол, разозлил главу Белого дома.

"Зеленский иногда возражал во время дискуссии, поскольку американцы жаловались на определенные комментарии. "Я никогда этого не говорил", - настаивал в какой-то момент Зеленский, по словам человека, который поделился подробностями на условиях анонимности, поскольку это был частный разговор", - пишет издание.

Журналисты обращают внимание на то, что контраст между отношением Трампа к автократам и демократам стал еще заметнее на следующий день после встречи в Осло, когда Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург для мирных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Договорившись об освобождении американца Стивена Хаббарда, который до сих пор находился в российской тюрьме, Уиткофф неожиданно для всех назвал Путина "гуманистом". Чуть позже Трамп заявил, что разделяет мнение своего спецпредставителя по этому поводу.