Вы не скроетесь. Зеленский дал совет россиянам на правом берегу Днепра

"Хочу отдельно отметить тех российских солдат, наемников и коллаборантов, которых бросили в Херсоне и других городах юга. Единственный шанс на спасение для вас - это сдаться в украинский плен", - говорится в заявлении.

По словам президента, Украина гарантирует отношение к пленникам по закону и международным нормам.

"И тем российским военным, кто переоделся в гражданское и где-то там прячется, хочу сказать, что вы не скроетесь. Все равно найдем", - заявил президент.

Зеленский призвал россиян не затягивать и добровольно прийти в украинский плен. Он является единственным вариантом для всех оккупантов.