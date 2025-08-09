Вы еще такого не ели: рецепт необычного сэндвича с сыром и карамелизированным луком
Сэндвич с сыром и карамелизированным луком - это новый гастрономический хит, который покорит сердца гурманов. Идеальный баланс соленого и сладкого делает это блюдо совсем не похожим на другие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Прощишиной.
Рецепт сэндвича с сыром и карамелизированным луком
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- сыр, который хорошо плавится (чеддер)
- белок для смазывания краев хлеба
- лук
- коричневый сахар
- масло сливочное
Способ приготовления
Возьмите тостовый хлеб, раскатайте скалкой и положите на него сыр. Лук мелко нарежьте и положите на сковородку, добавьте немного масла, сахара, перемешайте и готовьте до готовности на малом огне.
Карамелизация лука для сэндвича (фото: кадр из видео)
После этого положите лук на сыр и сверху положите еще немного сыра. Однако, не накладывайте много начинки, потому что хлеб может разорваться.
Сэндвич с карамелизированным луком (фото: кадр из видео)
Края хлеба на котором начинка, смажьте белком яйца, прикройте другим ломтем, прижмите и поджарьте на сковородке до хрустящей корочки.
Сэндвич с карамелизированным луком (фото: кадр из видео)
