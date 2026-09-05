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Посланники Трампа прилетели в Москву с предложением по Украине (видео)

13:19 05.09.2026 Сб
2 мин
Их кортеж был замечен в российской столице
aimg Юлия Капитонова
Посланники Трампа прилетели в Москву с предложением по Украине (видео) Фото: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)
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5 сентября в Москву прибыли специальные посланники президента США Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Самолет с Уиткоффом и Кушнером на борту приземлился во "Внуково", - сказано в сообщении российских пропагандистов.

По их словам, команду Трампа приехал встретить Кирилл Дмитриев.

Как известно, это специальный представитель российского диктатора Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Кроме того, РосСМИ опубликовали первое видео кортежа Уиткоффа и Кушнера в Москве.

Накануне стало известно, что США попросили Украину не бить по энергетическим объектам России из-за визита посланцев Трампа.

На этом фоне президент Владимир Зеленский публично заявил, что обеспечит нормальное функционирование российского воздушного пространства для того, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть.

Более того, он призвал РФ принять идентичное решение, однако враг не захотел этого делать.

Кстати, недавно Трамп объявил, что Уиткофф и Кушнер везут в Киев и Москву предложение о завершении войны.

Напомним, утром 5 сентября Зеленский сообщил, что РФ атаковала аэропорты "Киев" и "Борисполь", куда могли прилететь посланники Трампа.

Более того, глава ОПУ Кирилл Буданов заявил, что Украина предлагала перемирие с РФ на фронте.

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