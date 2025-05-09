Вы не видите страданий? Лев XIV до избрания Папой критиковал Трампа и Вэнса, - Reuters

Западные СМИ обратили внимание, что американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который 8 мая на конклаве был избран преемником покойного Папы Франциска, имеет в своей учетной записи на X (бывший Twitter) некоторые критические сообщения в адрес руководства Республиканской партии.

При этом Reuters пишет, что не смог проверить, кто управлял учетной записью с дескриптором @drprevost, что считается аккаунтом Прево.

О чем именно идет речь

В феврале Прево сделал публикацию под заголовком: "Джей Д. Вэнс ошибается: Иисус не просит нас классифицировать нашу любовь к другим".

В апреле американский кардинал отреагировал на встречу Трампа с президентом Сальвадора Найибом Букеле для обсуждения использования тюрьмы, где вероятно нарушались права человека, для заключения подозреваемых членов банды. В комментарии священнослужителя содержался вопрос: "Вы не видите страданий? Вашу совесть не тревожит?"

Возможны ли разногласия в будущем

Ожидается, что новый Папа пойдет "по стопам" Франциска, который поддерживал борьбу за права иммигрантов и имел разногласия с администрацией Трампа, пишет Reuters.

И хотя Вэнс преуменьшил такие разногласия после встречи с Франциском в Ватикане за день до смерти понтифика - они были существенными, говорится в материале западного издания. Так, Франциск ранее называл иммиграционную политику Трампа "позором".

Сторонники MAGA критикуют Льва XIV в противовес Трампу и Вэнсу

Отмечается, что такие прошлые публикации Прево в сети уже вызвали 8 мая волну критики со стороны самых ярых консервативных сторонников Трампа, включая активистку Лауру Лумер.

В частности, в публикации Лумер на X говорится следующее: "Он против Трампа, против MAGA, за открытые границы и абсолютный марксист, как Папа Франциск".

Вместе с тем сам президент США Трамп уже выразил гордость, что Ватиканом стал руководить американец. Также в ответ на вопрос, встретится ли он со Львом XIV, американский лидер сказал, что "они уже созванивались".

Представители Белого дома не комментировали критику сторонников Трампа в адрес нового понтифика.

Кроме того, вице-президент США Вэнс заявил о своей уверенности, что миллионы американских католиков и других христиан будут молиться за успех Льва XIV.

Различия и сходства взглядов нового Папы с командой Трампа

Как отмечает Reuters, новый понтифик имеет определенное сходство в позициях с политикой Белого дома - он выступает против абортов, как и Трамп и Вэнс.

Вместе с тем Лев XIV поддерживает работу по борьбе с изменением климата, согласно сообщению в соцсети, где содержится призыв к последователям подписать католическую климатическую петицию. Напомним, что Трамп вывел США из Парижского климатического соглашения, которое борется с глобальным потеплением.

Также Лев XIV выступал против расизма. Между тем западные СМИ обращают внимание, что Трамп покончил с политикой разнообразия и привлечения в федеральном правительстве инструментов, которые, как утверждается, использовались для борьбы с историей расовой дискриминации и предвзятости в США.

Новый Папа Римский

Напомним, 8 мая конклав кардиналов в Ватикане избрал Папой Римским американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево. Его папским именем стало Лев XIV, и он является первым американским Папой в истории.

Новый понтифик уже обратился к верующим - в речи он пожелал всем мира, а также призвал всех людей проявлять любовь и "строить мосты".

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил нового Папу. Глава государства пожелал ему мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении высокой миссии.

Более подробно о новом Папе Римском можно узнать в материале РБК-Украина.