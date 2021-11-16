"Не зобов'язані цього робити": у Грузії пояснили, чому не пустили Денісову до Саакашвілі

У Міністерстві юстиції Грузії розповіли, чому українського омбудсмена Людмилу Денісову не пустили до ув'язненого Михайла Саакашвілі. Відомство пояснює, що законодавство їхньої країни "такого не передбачає".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik.Грузія.

"Грузинське законодавство не передбачає вхід (до тюремної лікарні - ред.) українського омбудсмена, і такої потреби немає, у нас немає такого зобов'язання. Відповідно, коли ув'язнений перебуває в лікувальному закладі, ми зобов'язані максимально постаратися захистити його здоров'я. Саме з цим мотивом омбудсмена поки що не впустили", - пояснив глава грузинського Мін'юсту Раті Брегадзе.

Він вважає, що омбудсмену Людмилі Денисовій необхідно вислухати позицію Мін'юсту Грузії перш ніж "робити висновки після останньої зустрічі із Саакашвілі у в'язниці №12 у місті Руставі".

"Було б добре, якби ми зустрілися тоді, і вона вислухала б нашу позицію, і було б враховано позицію обох сторін", - додав Брегадзе.