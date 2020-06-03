ВГМК зупинив виробництво, робочі побоюються простою

Фото: видобуток сировини (з відкритих джерел)

Станом на 3 червня комбінат виконував тільки розкривні роботи

Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, що входить до Об'єднаної гірничо-металургійної компанії, повністю зупинив виробництво всіх видів продукції та видобуток вихідної сировини. Йде накопичення продукції на складах.

Про це говориться в повідомленні комбінату, передає РБК-Україна.

Як зазначалося раніше, зупинка виробництва викликана наказом керівництва ОГХК від 16 травня 2020 про зупинення відвантаження готової продукції споживачам. Керівництво комбінату прогнозує накопичення готової продукції й затовареність складів рутиловим, цирконовим і дистен-силлиманитовим концентратами.

На ВГМК повідомляють також, що станом на 3 червня комбінат виконував тільки розкривні роботи, але і їх найближчим часом можуть зупинити.

За підрахунками фахівців комбінату, через припинення відвантажень у червні очікується дефіцит оборотних засобів в районі 450 млн гривень.

Крім того, на ВГМК акцентують увагу, що через цю ситуацію, місцеві та держбюджет недоотримають податки. Також через зупинку відвантаження співробітники бояться невиплати зарплат.

Нагадаємо, раніше голова ФДМ Дмитро Сенниченко пообіцяв профспілкам, що заробітна плата буде виплачена працівникам ВГМК та ІГЗК в повному обсязі, однак, не повідомив шляхом яких коштів під час зупинки виробництва.

Як повідомлялося раніше, з 8 квітня ОГХК керує в статусі тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Пітер Девіс.

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Автор: РБК-Україна