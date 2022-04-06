Українські військові ліквідували п'ятьох окупантів-мародерів в Сумській області, - Венедіктова

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Як відзначає Венедіктова, окупанти крутилися біля перекинутого "Уралу", який був набитий награбованим майном. Попри те, що вони знали про наступ бійців України, мародери все ж вирішили не втікати. В результаті цього, українські захисники ліквідували 5 військових та взяли у полон ще трьох окупантів.

"Звісна річ, підійшли бійці ЗСУ, 5 із 8 відкобзонили, а 3 взяли в полон. Сталося все це сьогодні в Дептівці Сумскої області. Навіть перед лицем смерті чи полону не грабувати у них не виходить", - пише генеральний прокурор.