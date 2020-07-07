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Для в'їзду українців відкриті 23 країни: список

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Цей перелік включає і країни, куди потрібна віза

Українські громадяни станом на зараз можуть в'їхати у 23 країни. Цей перелік включає і держави, куди необхідна віза.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

"Країни, які відкриті для українців, їх загалом 23. Ці 23 країни включають ті держави, в які потрібна віза. Тобто, в'їхати можна, але з візою. А також діють певні карантинні обмеження. Тобто в'їхати можна, але потрібно дотримуватись деяких правил", - заявив Кулеба.

До переліку країн входять:

Найпопулярніші напрямки

  • Туреччина
  • Сербія
  • Албанія
  • Північна Македонія
  • Чорногорія
  • Білорусь
  • Великобританія
  • США
  • Мексика
  • Єгипет
  • Туніс
  • Республіка Корея

Менш популярні напрямки

  • Ірак
  • Іран
  • Афганістан
  • Південний Судан
  • Ефіопія
  • Бурунді
  • Сомалі
  • Кенія
  • Замбія
  • Танзанія
  • Сейшельські острови

Нагадаємо, МЗС закликає не продавати авіаквитки українцям, яких можуть не пустити на кордоні; міністерство просить МІУ і Державіаслужбу провести роз'яснювальну роботу з авіакомпаніями.

Нагадаємо, МЗС закликає не продавати авіаквитки українцям, яких можуть не пустити на кордоні; міністерство просить МІУ і Державіаслужбу провести роз'яснювальну роботу з авіакомпаніями.

Так, 17 українських туристів вилетіли в Афіни з Києва рейсами Ryanair і Wizz Air; але через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн їх не випустили з аеропорту.

Як писало РБК-Україна, їх повернення заплановано на 7 липня.

Автор: Анастасия Светлевская

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